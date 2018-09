Jetzt abstimmen für mehr Fairness im Bananenhandel / Zum Banana Fairday fordern TransFair e.V. und Verbraucher 100 Prozent Fairtrade-Bananen in deutschen Supermärkten (FOTO)

Köln (ots) -9 von 10 Bananen verkaufen sich unter Wert! Der Preisdruck entlangder Lieferkette führt zu schlechter sozialer Absicherung, niedrigenEinkommen und Umweltverschmutzung. Fairtrade schneidet im Vergleichzum konventionellen Anbau besser ab, aber nur jede zehnte gekaufteBanane in Deutschland ist Fairtrade-gesiegelt. Dieses Missverhältniswill TransFair, der Verein zur Förderung des Fairen Handels, ändern.Mit der diesjährigen Bananen-Kampagne möchte TransFair gemeinsam mitVerbraucher*innen ein konkretes Ziel erreichen: führendeSupermarktketten in Deutschland zu einer Komplettumstellung auf 100Prozent Fairtrade-Bananen zu bewegen.Jede Stimme zähltBeim Online-Voting unter www.bananafairday.de könnenVerbraucherinnen und Verbraucher bis zum Ende der Kampagne ihreStimme für die Supermarktkette abgeben, von der sie sich eineKomplettumstellung auf 100 Prozent Fairtrade-Bananen wünschen. DasErgebnis der Umfrage wird im Rahmen des Banana Fairday am 28.September auf dem Kölner Heumarkt bekannt gegeben. Bis dahin findenim Rahmen der Bananen-Kampagne bundesweit Aktionen statt, die auf dieprekäre Situation der Produzent*innen und der Umwelt im Bananenanbauaufmerksam machen.Der Handel hat es in der HandEine aktuelle Umfrage unter deutschen Verbraucher*innen ergab:Mehr als die Hälfte von ihnen sind dazu bereit, für eineBananenproduktion ohne Ausbeutung von Mensch und Umwelt mehr zubezahlen. Der Handel hat es in der Hand, dem Wunsch seiner Kundschaftnach mehr Nachhaltigkeit im Bananensektor nachzukommen. Das eineKomplettumstellung des Bananen-Sortiments auf Fairtrade möglich ist,zeigen unsere Nachbarländer: In den Niederlanden haben dieSupermärkte Plus und Spar die Umstellung erfolgreich durchgeführt, inder Schweiz bietet die Handelskette Coop bereits seit 2004ausschließlich fair gehandelte Bananen an.Der Hintergrund der SchnäppchenpreiseDer Preis, zu dem konventionelle Bananen im Handel angebotenwerden, entspricht in keiner Weise den realen Produktionskosten dergelben Frucht. Wichtige Faktoren wie existenzsichernde Löhne undEinkommen, Arbeits- und Gesundheitsschutz, der Schutz der Umwelt oderdie Folgen des Klimawandels für die Produzenten werden bei derFestsetzung des Bananenpreises nicht berücksichtigt. Dies hatten imFrühjahr die Organisationen True Price und Truecost in einer Studiebelegt. Die niedrigen Preise in den Supermärkten werden durch einenenormen Preisdruck erzielt, den die Supermärkte auf die gesamteLieferkette ausüben. Am härtesten wirkt sich dies auf dieProduzentenfamilien im Süden aus, deren Einkommen oftmals kaum zumÜberleben reicht, geschweige denn einen nachhaltigen Anbauermöglicht.Über TransFair e.V.:Der Verein TransFair e.V. wurde 1992 mit dem Ziel gegründet,benachteiligte Produzentengruppen in Entwicklungsländern zuunterstützen. Als unabhängige Organisation handelt TransFair e.V.nicht selbst mit Waren, sondern setzt sich dafür ein, den Handel mitfair gehandelten Produkten und Rohstoffen zu fördern und mehrBewusstsein für nachhaltigen Konsum zu erreichen.www.fairtrade-deutschland.deTransFair gehört zum internationalen Verbund FairtradeInternational e.V., in dem Fairtrade-Organisationen aus 25 Ländernund die drei kontinentalen Produzentennetzwerke zusammengeschlossensind. Fairtrade International entwickelt die international gültigenFairtrade-Standards. www.fairtrade.netAlle beteiligten Akteure entlang der Lieferkette werden regelmäßigvon FLOCERT GmbH kontrolliert. Die Gesellschaft arbeitet mit einemunabhängigen und weltweit konsistenten Zertifizierungssystem nach denAnforderungen der Akkreditierungsnorm ISO 17065 (DIN EN 45011).www.flocert.netPressekontakt:Claudia BrückVorstand KommunikationTel: 0221 94204031E-Mail: presse@fairtrade-deutschland.deOriginal-Content von: TransFair e.V., übermittelt durch news aktuell