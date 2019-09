Jetzt abstimmen für den Deutschen Engagementpreis (FOTO)

Berlin (ots) -Sperrfrist: 12.09.2019 00:01Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Online-Abstimmung über den Dachpreis für bürgerschaftlichesEngagement gestartet / 617 Nominierte haben die Chance auf 10.000Euro Preisgeld / Jeder kann mitmachen - noch bis 24. OktoberabstimmenHeute startet die Abstimmung über den Publikumspreis des DeutschenEngagementpreises. Bis zum 24. Oktober sind alle Bürgerinnen undBürger eingeladen, aufwww.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis für ihre Favoritenabzustimmen. 617 herausragend engagierte Personen und Initiativenhaben die Chance, die bundesweit renommierte und mit 10.000 Eurodotierte Auszeichnung zu erhalten. Die ersten 50 Erstplatzierten derAbstimmung gewinnen außerdem die Teilnahme an einem gemeinsamenWeiterbildungsseminar zu Öffentlichkeitsarbeit und gutemProjektmanagement in Berlin."Alle nominierten Projekte sind ein Gewinn für unsereGesellschaft. Die vielen Menschen, die sich auf verschiedenekreative, eindrucksvolle und bewegende Weise für andere einsetzen,verdienen unsere Unterstützung. Beim Publikumspreis können wir alldenjenigen danken, die für das solidarische Miteinander in unsererGesellschaft eintreten. Machen Sie mit und stimmen Sie ab für IhrLieblingsprojekt!", betont Christian Kipper, Geschäftsführer derDeutschen Fernsehlotterie.Große Bandbreite von EngagementAus jedem Bundesland gibt es mehrere nominierte Initiativen undPersonen. Die Nominierten sind in nahezu allen gesellschaftlichenBereichen aktiv: Besonders viele finden sich in den ThemenfeldernSoziales, Bildung und Integration. Die wichtigste Zielgruppe desEngagements sind Kinder und Jugendliche mit 69,2 Prozent derNennungen (Mehrfachnennung möglich). Auch das Engagement fürGeflüchtete ist weiterhin hoch. Über die klassischen Felder hinausstellen sich die freiwillig Engagierten auch neuen gesellschaftlichenHerausforderungen: Sie entwickeln Apps für Menschen im ländlichenRaum, führen Prozesse für Grund- und Menschenrechte oder nutzen dieverbindende Kraft von Kunst und Kultur, um Begegnungen zwischen Altund Jung zu ermöglichen.Wettbewerb 2019Für den Dachpreis Deutscher Engagementpreis können ausschließlichdie Preisträgerinnen und Preisträger anderer Preise, die freiwilligesEngagement in Deutschland auszeichnen, nominiert werden. In diesemJahr wurden die bundesweit 617 Nominierten von 210 Ausrichtern vonPreisen für bürgerschaftliches Engagement vorgeschlagen. Neben demVotum der Bürgerinnen und Bürger über den mit 10.000 Euro dotiertenPublikumspreis entscheidet eine hochkarätige Fachjury über diePreisträgerinnen und Preisträger in den mit 5.000 Euro dotierten fünfKategorien "Chancen schaffen", "Leben bewahren", "Generationenverbinden", "Grenzen überwinden" und "Demokratie stärken". Bekanntgegeben werden die Gewinnerinnen und Gewinner aller sechs Preise beieiner festlichen Preisverleihung am 5. Dezember in Berlin.So finden Sie Nominierte aus Ihrer RegionEine Übersicht über alle Nominierten aus Ihrer Region findet manin der Datenbank "Engagiertensuche - Preisgekröntes Engagement"unter: www.deutscher-engagementpreis.de/engagiertensuche. Hier könnenSie in der Listenansicht nach Bundesland, Themenfeld oder mit einerfreien Suche recherchieren. In der Kartenansicht kann man sich aufeiner Deutschlandkarte den Standort der nominierten Projekte undPersonen anzeigen lassen, um eine Übersicht der Nominierten ausseiner Region zu erhalten. Gerne nennen wir Ihnen ansonsten auchnominierte Projekte aus Ihrer Region oder Ihren Themenfeldern.Hintergrund: Über den Deutschen EngagementpreisDer Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis fürbürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Er würdigt dasfreiwillige Engagement von Menschen in unserem Land und all jene, diedieses Engagement durch die Verleihung von Preisen unterstützen. Zielist es, die Anerkennungskultur in Deutschland zu stärken und mehrMenschen für freiwilliges Engagement zu begeistern. Initiator undTräger des seit 2009 vergebenen Deutschen Engagementpreises ist dasBündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss von großenVerbänden der Zivilgesellschaft in Deutschland. Förderer sind dasBundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dieDeutsche Fernsehlotterie und die Deutsche Bahn Stiftung.Weitere Informationen zum Deutschen Engagementpreis:- Hier geht's ab dem 12. September zur Übersicht aller Nominiertenund zur Online-Abstimmung:https://www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis- Bildmaterial, wie Fotos und Logos, finden Sie unterhttps://www.deutscher-engagementpreis.de/presse/mediathek. Hierstehen auch Grafiken zur Verteilung der Nominierten pro Bundeslandzur Verfügung.- Gerne nennen wir Ihnen nominierte Projekte aus Ihrer Region. Auchkönnen wir Ihnen für Ihre Berichterstattung Praxisbeispiele undAnsprechpartner vor Ort vermitteln und stehen für Ihre Recherche undweitere Informationen zu freiwilligem Engagement gerne zur Verfügung.Pressekontakt:Markus Winkler, PressereferentTelefon: (030) 89 79 47-64markus.winkler@stiftungen.orgwww.deutscher-engagementpreis.deDeutscher Engagementpreisc/o Bundesverband Deutscher StiftungenMauerstraße 9310117 BerlinOriginal-Content von: Deutscher Engagementpreis, übermittelt durch news aktuell