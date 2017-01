Jetzt Wohnmobile für den Urlaub mieten / Worauf Reisende bei der Buchung achten sollten (FOTO)

Jandelsbrunn (ots) -Mit Beginn des neuen Jahres steht die Reiseplanung an. Bereitsseit einigen Jahren im Trend und auch 2017 wieder hoch im Kurs: derWohnmobilurlaub. Gerade im Bereich der Mietfahrzeuge ist dieNachfrage groß. Wer sich eine Ferienwohnung auf Rädern für den Sommermieten möchte, darf deshalb nicht zu lange warten und sollterechtzeitig buchen. Bei Auswahl und Miete des Wohnmobils gilt esEiniges zu beachten.Vorzüge des mobilen ReisensUrlaub mit dem Wohnmobil ist beliebt wie nie. Immer mehr Menschenentdecken die Vorzüge des mobilen Reisens und genießen die Freiheit,Spontanität und Flexibilität, die ihnen diese Urlaubsform bietet. VomFamilienurlaub über Städtereisen und Sportausflüge bleiben kaumWünsche offen. Auch längere Reisen sind kein Problem: ModerneFahrzeuge überzeugen durch hohen Komfort, ein angenehmes Wohngefühlund eine Ausstattung, bei der es an nichts fehlt. Neben einervollfunktionsfähigen Küche mit Sitzgruppe und einem Bad mitintegrierter Dusche und Toilette, bietet das mobile Heim komfortableSchlafbereiche für zwei bis sechs Personen - je nach Größe desModells. Ein weiterer Pluspunkt ist der großzügige Stauraum: Hierkönnen Sportgeräte, Fahrräder oder die Wanderausrüstung problemlosverstaut werden. Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter - dieCampingsaison beschränkt sich längst nicht mehr nur auf dieSommermonate. Auch in der Nebensaison und in der Winterzeit sind dierollenden Ferienwohnungen heiß begehrt und schnell ausgebucht. Werdieses Jahr mit einem Urlaub auf vier Rädern liebäugelt und sich einWohnmobil mieten möchte, sollte jetzt buchen, um sich seinWunschfahrzeug zu sichern.Wunschmobil sicher buchenWeil die Miete von Reisemobilen immer beliebter wird, gibt esmittlerweile viele Anbieter, die den mobilen Urlaub möglich machen.Allerdings sind Service und Qualität der Dienstleistung sehrunterschiedlich. Wer sich für den Urlaub ein Wohnmobil mieten möchte,sollte deshalb auf einige wichtige Punkte bei der Auswahl achten:Zunächst muss das Fahrzeug den gewünschten Ansprüchen genügen. Istausreichend Platz vorhanden, bringt das Wohnmobil für den geplantenUrlaub die nötigen Voraussetzungen mit? Beim Familienurlaub werdenandere Ansprüche gestellt als beim Städtetrip oder dem Sportausflug.Außerdem sollten Reisende bei der Buchung sicher sein, dass sich dasFahrzeug in einem tadellosen Zustand befindet, regelmäßig gewartetwird und über attraktives Zubehör verfügt. Dann können unangenehmeÜberraschungen im Urlaub vermieden werden. Wichtig sind außerdem einegute Beratung und eine professionelle Einweisung in das Fahrzeug. Einsolches Komplettpaket bietet beispielsweise Rent and Travel an - eineMarke der Knaus Tabbert Unternehmensgruppe. Bei diesem Anbieter istdie Buchung nicht nur über das Internet möglich, sondern kann auchbei einem von 180 Partner-Reisebüros erfolgen. Dort gibt es vieleInformationen und eine kompetente persönliche Beratung. Online und imReisebüro gibt's nicht nur das passende Fahrzeug, sondern auchRoutenempfehlungen, wissenswerte Tipps zum Urlaub im Wohnmobil undInformationen über die richtigen Camping- und Stellplätze.Interessenten finden alle Informationen und den kürzesten Weg zumReisebüro in der Nähe unter www.rentandtravel.de.Pressekontakt:Leiter Kommunikation/PresseStefan V. DiehlKnaus Tabbert GmbHHelmut-Knaus-Straße 1D-94118 JandelsbrunnPressekontakt PR-AgenturChristian BügelK1 Gesellschaft für Kommunikation mbHSachsenring 40D-50677 KölnTel.: +49 221 22277-30E-Mail: buegel@k1-agentur.deOriginal-Content von: Rent and Travel, übermittelt durch news aktuell