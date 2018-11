Jetzt auch im Winter: Tomaten aus deutschem Anbau (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Ganzjährig Tomaten aus deutschem Anbau - auch in den Wintermonaten-, das gibt es jetzt in allen Kaufland-Filialen. DerLebensmittelhändler bietet bundesweit Rispen-, Cocktail- undSnacktomaten vom Gemüsering Sachsen-Anhalt."Unsere Gärtner und ihre Teams setzen bei der Produktion aufHandarbeit, von der Pflege bis zur Ernte. Wir werden jedes Jahr rund3.000 Tonnen Tomaten ernten. Unser Ziel ist es, gesundes Gemüse zuproduzieren, die Umwelt zu schonen und Rohstoffe sparsam einzusetzen.Daher haben wir uns für diese integrierte Produktion entschieden",erklärt Dr. Lukas Scholz, Geschäftsleiter des Gewächshauses inZorbau. "Strom und Wärme stammen aus der benachbartenAbfallverwertungsanlage. Die Wärme entsteht dabei emissionslos imZuge der Stromproduktion, der Strom ohne die Verbrennung fossilerRessourcen." Nachhaltigkeit spielt bei dem Anbau eine wichtige Rolle:Ein geschlossener Wasserkreislauf nutzt zu 75 Prozent Regenwasser.Schlupfwespen bekämpfen Schädlinge und Hummeln bestäuben diePflanzen. Da die Tomaten bedarfsorientiert gedüngt undPflanzenschutzmittel sehr sparsam eingesetzt werden entwickeln sieihr volles Aroma.Die Firma Gemüsering baut die Früchte in Zorbau, Sachsen-Anhalt,exklusiv für Kaufland an. Das Unternehmen errichtete auf einer Flächevon rund 80.000 Quadratmetern ein Gewächshaus und beschäftigt übersiebzig Mitarbeiter. Die Tomaten werden reif geerntet, vor Ortverpackt und innerhalb weniger Stunden an über 660 Kaufland-Filialenausgeliefert. Kunden erkennen die deutschen Wintertomaten an demSiegel "Marktfrisch aus Deutschland". Unter diesem Siegel bietetKaufland bis zu 140 Obst- und Gemüseartikel aus deutschem Anbau an."Mit unserem Partner Gemüsering arbeiten wir bereits seit vielenJahren sehr gut zusammen und haben gemeinsam dieses nachhaltigeTomaten-Projekt weiterentwickelt. Damit stärken wir den regionalenAnbau und bieten unseren Kunden ganzjährig Tomaten aus Deutschland",so Markus Mutz, Einkauf Obst und Gemüse bei Kaufland.Tomaten sind das mit Abstand beliebteste Gemüse der Deutschen undmachen rund ein Viertel des gesamten Gemüseverbrauches aus. Rund 25Kilo Tomaten verbraucht jeder Deutsche im Schnitt. Etwa ein Drittelentfällt auf frische Tomaten und zwei Drittel auf verarbeiteteProdukte wie Tomatenmark und Ketchup. Tomaten bestehen zu 94 Prozentaus Wasser und liefern nur 17 kcal je 100 Gramm. Außerdem enthaltensie Vitamin C, Kalium und Ballaststoffe. Dazu kommen sekundärePflanzenstoffe, die dazu beitragen, das Risiko bestimmterKrebserkrankungen zu mindern, die vor Herz-Kreislauf-Erkrankungenschützen und die Abwehrkräfte stärken. (Quelle: Bundeszentrum fürErnährung)GemüseringNachhaltiges Handeln hat beim Gemüsering Tradition und ist fest inder Unternehmenskultur verankert. So setzt das Unternehmen seit derGründung auf regionale Produktion und kurze Lieferwege. Des Weiterengibt es eine Reihe von gemeinsamen Projekten, bei denen nachhaltigeund zukunftsorientierte Lösungen im Vordergrund stehen. Um seinEngagement zu unterstreichen und durch eine externe Institutionbewerten zu lassen, ist der Gemüsering als erstes Unternehmen aus demBereich "Frisches Gemüse und Obst" nach dem Nachhaltigkeitsstandarddes Zentrums für Nachhaltige Unternehmensführung (ZNU) inWitten/Herdecke zertifiziert worden.KauflandKaufland betreibt bundesweit über 660 Filialen und beschäftigtrund 75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietetdas Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln. Dabei liegtder Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse,Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. DasUnternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führendenUnternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört.Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg. MehrInformationen zu Kaufland unter www.kaufland.deWeitere Fotos zum Download unter: https://www.kaufland.de/tomatenPressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Anna Münzing, Rötelstraße 35,74172 NeckarsulmTel. 07132 94-657790, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell