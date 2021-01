Jetzt bei Volkswagen Gewinne realisieren?

Was heute bei Volkswagen los ist, haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Immerhin kann sich die Aktie um rund fünf Prozent nach oben schieben. Damit ist der Titel in den Gewinnerlisten ganz vorne zu finden. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut?

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite befindet. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund vier Prozent für neue Monatshochs. Bei 157,50 EUR liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Daher hat Volkswagen es jetzt selbst in der Hand!

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, kann sich auf den 200er-Durchschnitt verlassen. Von dieser Warte aus sind nämlich steigende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 141,59 EUR verläuft. Damit zeigt sich wieder einmal, dass das Überraschungspotenzial in Aufwärtstrends eindeutig auf der Oberseite liegt.

