Jetzt mit Vit. D plus Vit K2 Ergänzung starten (FOTO)

Bad Nauheim (ots) -Spätestens ab dem Herbst ist in unseren Breiten eine Ergänzung derNahrung mit Vitamin D3 notwendig, um den wünschenswertenVitamin-D-Spiegel im Blut von mindestens 40 ng/ml Blut zu erzielen.Von diesem Wert sind in Deutschland rund 60 Prozent der 18- bis79-Jährigen weit entfernt, so aktuelle Untersuchungen desRobert-Koch-Instituts und des Max-Rubner-Instituts derBundesforschungsanstalt für Ernährung.Deutsches Institut für Sporternährung e.V. empfiehlt kombinierteEinnahme der Vitamine D3 und K2Wer seine Nahrung nicht ergänzt, lebt allein von denVitamin-D-Vorräten, die im Sommer mit Hilfe der Sonne aufgebautwurden. Spätestens im Winter schmelzen diese auf eingesundheitsschädlich niedriges Niveau dahin. Eine geschwächteskörpereigenes Abwehrsystems bis hin zum erhöhten Risiko fürallergische Reaktionen im Frühjahr sind oft die Folge. Für sportlichAktive bedeutet das ungewollte Trainingspausen und eineeingeschränkte Leistungsfähigkeit. Um dem entgegen zu wirken, greifenimmer mehr Sportlerinnen und Sportler zu Vitamin D3 Präparaten. DasDeutsche Institut für Sporternährung (DiSE) e.V., empfiehlt, dieEinnahme von Vitamin D3 mit Vitamin K2 zu verbinden. In der Praxisbewährt haben sich Präparate, die beide Vitamine in nur einer Kapselenthalten. Als empfehlenswerte Tagesdosis für freizeitsportlichAktive werden aktuell ca. 2.000 IE Vitamin D3 und ca. 80 MikrogrammVitamin K2 erachtet.Vitamin D - das Schlüsselhormon für das Immunsystem und diesportliche LeistungsfähigkeitBis zu 90 Prozent des Vitamin D kann der Körper selbst über dieUV-Bestrahlung der Sonne produzieren. Fehlt jedoch dieSonneneinstrahlung, oder wird regelmäßig Sonnenschutzmittel mit hohemLichtschutzfaktor verwendet, ist die Vitamin D Eigenproduktionbereits im Sommer zu gering. Auch mit Lebensmitteln allein kann dieMindestmenge nicht erreicht werden. Denn weniger als 20 Prozent dermindestens benötigten Vitamin D Menge nehmen wir über die Nahrungauf.Vitamin D3 sorgt nicht nur für starke Knochen. EineUnterversorgung führt zu einer verminderten Muskelfunktion, einerreduzierten regenerativen Kapazität und einer erhöhtenInfektionsanfälligkeit. Entsprechend berichten Sportlerinnen undSportler vermehrt von leistungssteigernden Effekten bei einerErgänzung der Nahrung mit Vitamin D3.Wichtig bei der Einnahme von Vitamin D3 bzw. Vitamin K2 Präparatenist, dass diese zu einer Hauptmahlzeit eingenommen werden. Denn nurdann können die Vitamine in relevanten Mengen aus dem Darm ins Bluttransportieren werden. Erfolgt die Einnahme der Vitamine D3 und K2durch Präparate, bei denen beide fettlöslichen Vitamine inpflanzlichen Ölen gelöst sind, ist eine Einnahme auch unabhängig vonden Mahlzeiten möglich.Vitamin K2, Co-Faktor der Vitamin D WirkungVitamin D kann seine Wirkung im Körper nur dann optimal entfalten,wenn auch die Versorgung mit Vitamin K2 gewährleistet ist. Es hateine Schlüsselfunktion im Calcium- und Knochenstoffwechsel sowie imVitamin D Stoffwechsel. Vitamin K2 (Menachinon) findet sich vor allemin fermentierten Milchprodukten."Je mehr Vitamin D dem Körper zur Verfügung steht, desto mehrVitamin K benötigt er. Eine zusätzliche Vitamin D3 Zufuhr solltedaher mit einer ergänzenden Vitamin K2 Zufuhr kombiniert werden.Aktuelle Forschungsergebnisse zur Regeneration bestätigen die seitJahren bei der Betreuung von Breiten- und Leistungssportlerngemachten Erfahrungen," so Günter Wagner, Vorstandsmitglied im DiSEe.V. Da beide Vitamine fettlöslich sind, sollten sie in Präparatenzur optimalen Verwertbarkeit in Ölen gelöst vorliegen, z.B. innativem Leinsamen- oder Sonnenblumenöl. Kombinationspräparate, diebeide Vitamine in einer Kapsel liefern, haben sich in der Praxisbewährt. Als empfehlenswerte Tagesdosis für freizeitsportlich Aktivewerden aktuell ca. 2.000 IE Vitamin D3 und ca. 80 Mikrogramm VitaminK2 (z.B. aus Debora® Plus K2, Kapseln von Köhler Pharma) genannt. FürLeistungssportler werden Dosierungen von 4.000 IE Vitamin D3 und ca.160 Mikrogramm Vitamin K2 während der dunklen Jahreszeit als sinnvollerachtet.Praxisnahe Ess- und Trinktipps aus der Broschüren-Reihe "Ernährungaktiv" (z.B. Optimale Vitaminversorgung im Sport - Das DreamteamVitamin D und Vitamin K2) können gegen Einsendung von EUR 1,55 inBriefmarken für das Rückporto beim Deutschen Institut fürSporternährung e.V., In der Au 30-32, 61231 Bad Nauheim unter demStichwort "Ernährung aktiv Nr. 11" bestellt werden.Grafik "Vereinfachte Darstellung des Zusammenspiels von Vitamin D3und Vitamin K2" kann kostenfrei angefordert werden.