Jetzt bei Thyssenkrupp Gewinne realisieren?

Mit deutlichen Zugewinnen beginnt Thyssenkrupp den heutigen Handel. So schießt der Kurs rund fünf Prozent in die Gewinnzone. Mit dieser Kletterpartie kostet das Wertpapier nun 7,37 EUR. Schaltet Thyssenkrupp dadurch in den Hausse-Modus?

Dieser Anstieg lässt alle Optimisten vor Freude hüpfen. Da die Aktie damit eine wichtige Hürde überspringen kann. Schließlich steigert der Titel heute sein 4-Wochen-Hoch. Bis dato bedeuteten 7,34 EUR diesen Hochpunkt. Durch diese Rallye gibt es jetzt neue Gewinnchancen!

Eher skeptischen Anlegern bietet diese Rallye nun eine Gelegenheit zum Leerverkauf oder Baisse-Einstieg. Putkäufer oder Leerverkäufer erhalten nämlich einen kräftigen Rabatt. Börsianer, die von den Zukunftsaussichten bei Thyssenkrupp überzeugt sind, bekommen heute eine weitere Bestätigung.

