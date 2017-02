München (ots) -Zuhause ist es doch immer noch am schönsten - deshalb trainierenviele Yoga-Fans auch am liebsten in den eigenen vier Wänden. Da wirdman von nichts und niemandem abgelenkt und kann ganz bei sich sein.Und das Beste: Die kostenlosen Angebote schonen den Geldbeutel. Dieneue SHAPE (3/2017, EVT 01.02.) zeigt die besten kostenlosenYoutube-Channels, Apps und Online-Studios, die "Yoga at home" aufeinen ganz neuen Level heben. Ommm...Für Handy oder Laptop: Diese Kanäle sollte man auf dem SchirmhabenEgal, ob Anfänger oder Fortgeschrittene - auf Youtube findenYoga-Fans komplette Flows, aber auch kürzere Workout-Sequenzen füreine bestimmte Körperregion oder einzelne Posen. Mady Morrisonberichtet auf ihrem gleichnamigen Yoga-Channel von ihren persönlichenErfahrungen und schreibt darüber, wie Yoga ihr Leben bereichert. Werauf der Suche nach einer neuen Morgenroutine ist, an Rückenschmerzenleidet oder ein Workout braucht, das dem Körper sofort mehr Energieverleiht, ist bei der süßen Potsdamerin an der richtigen Adresse. Undauch der Channel "Amiena Zylla" überzeugt: Neben Yoga zeigt dieerfahrene Trainerin auch Pilates- und Barre-Workouts. Praktisch fürzwischendurch: Es gibt Mini-Einheiten für einzelne Körperteile wieBeine und Bauch.Smartphone an und los geht's!Null Kosten, viel Spaß - auch den App-Markt hat der"Yoga-for-Free"-Trend bereits erobert. Die kostenlosen Apps könnenbei Bedarf meist auf Pro-Versionen upgegradet werden. So funktioniertes auch hier: Mit der "Daily Yoga"-App haben die User Zugriff aufrund 20 Stunden Material, das sie gezielt auswählen können. ObGewicht reduzieren, Stress abbauen, den Body straffen oder einfachfitter werden - hier werden einem die passenden Videos empfohlen. Undweil aller Anfang schwer ist, gibt's zum Reinkommen einen12-Tage-Einsteiger- Kurs mit je einem Mini-Workout pro Tag. Die App"Asana Rebel" verspricht einen gesünderen Lifestyle - und das mit nur15 Minuten Workout pro Tag. Nach dem Download muss eine Entscheidunggefällt werden: "Gewicht verlieren" oder "fitter werden"?Rechner hochfahren - Yoga-Programm startenPer Online-Studio zur Yogini: mit "Yogaia" kein Problem. Wer gutEnglisch spricht, kann hier zwischen verschiedenen Yoga-Stilenwechseln. So können Anfänger herausfinden, welches Yoga für sie ambesten geeignet ist: von einfühlsam bis voller Power - mit der Hilfevon rund 61 unterschiedlichen Lehrern. Wer hingegen Lust auf echtesOutdoor-Feeling hat, sollte sich die tollen Kulissen in den Clips von"Yogamour" mal ansehen. Die Sessions begleitet eine Sprecherstimmeaus dem Off, die hilfreiche Infos gibt, was bei den jeweiligen Posenzu beachten ist.Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Artikel erscheint in der neuen SHAPE (ab 1.Februar im Handel). Auszüge sind bei Nennung der Quelle "SHAPE" zurVeröffentlichung frei.Über ShapeSHAPE ist das einzigartige Fitness- und Lifestylemagazin fürkörperbewusste, aktive und anspruchsvolle Frauen mit dem Ziel, seineLeserinnen mit Freude und Kompetenz in Bestform zu bringen. AlsPersonal Trainer für Körper, Geist und Seele motiviert SHAPE,transportiert Lebenslust und ergänzt Fitness & Food um dieLifestylethemen Beauty & Fashion sowie Reise & Psychologie. Dasinspirierende Konzept deckt alle Facetten im Leben einer aktiven Frauab. SHAPE ist ein Lebensgefühl und das Must-Have für alle Frauen, diestylish, sexy und fit sein wollen. Das Magazin erscheintinternational mit 15 Ausgaben in über 30 Ländern und ist somit dasgrößte Fitnessmagazin für Frauen weltweit.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke Bauer Premium bündelt die Bauer Media Groupihre sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi, MYWAY,SHAPE und InTouch Style. Inhaltlich unterscheiden sie sich deutlichvoneinander und sprechen sehr unterschiedliche Frauen-Zielgruppen an.Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. Bauer Premium kenntPremiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderes Medienhaus:Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriften ist dieBauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag erreicht mehr Frauen indiesem Segment als wir (2,9 Mio., ma Pressemedien 2016 II). Mitdiesem Portfolio baut der Verlag die Relevanz bei anspruchsvollenPremium-Frauen-Zielgruppen aus. Bauer Premium ist Teil der BauerMedia Group, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehrals 600 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio-und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGAnna HezelUnternehmenskommunikationT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Shape, übermittelt durch news aktuell