Jetzt in SHAPE: Sophia Thiel und Lena Gercke verraten ihre Hot Body Secrets! (FOTO)

München (ots) -Straffe Kurven und makellose Haut: So kennt man Fitness-QueenSophia Thiel und Model Lena Gercke. In SHAPE (EVT 10.10.) verratendie beiden Beautys ihre Geheimnisse.Die YouTube-Sportskanone Sophia Thiel ist bekannt für ihrenstrahlenden Teint. Wie sie den erreicht? "Durch Highlighter, Bronzerund trockenes Körperöl. Und ich liebe schimmernde Bodylotion. Diesetzt den Körper toll in Szene, vor allem meinen Lieblings-Part: dieSchultern! Mit täglicher Feuchtigkeitspflege sieht man sofortfrischer aus und fühlt sich auch so - das habe ich von Mama und Oma.Mein DIY-Beauty-Tipp für Haut und Haare: Kokosöl."Fit hält sie sich durch gesunde Ernährung und natürlich Sport."Ich esse clean - also so natürlich und frisch wie möglich. Nach demAufstehen gibt es reichlich Wasser, dann dehne ich mich und gehelaufen. Und ich liebe Kniebeugen, Planks und Kreuzheben."Multitalent Lena Gercke zieht mit ihrer Ausstrahlung alle in denBann. Auch sie setzt für einen Strahle-Teint auf Kokosöl. "Ich nutzeKokosöl morgens und abends unter meiner Tagespflege. Dadurch siehtdie Haut einfach immer frisch aus. Und ich liebe Gesichtsmasken."Um in Form zu bleiben, möchte Lena Gercke nicht hungern. "Ich binkein Fan von Diäten. Es ist viel wichtiger, generell auf eine gesundeund ausgewogene Ernährung zu achten. Sport ist eine superUnterstützung: Am liebsten kombiniere ich abwechslungsreicheEinheiten, z.B. Pilates und Laufen oder Tennis."Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Artikel erscheint in der neuen SHAPE (ab 10.Oktober im Handel). Auszüge sind bei Nennung der Quelle "SHAPE" zurVeröffentlichung frei.