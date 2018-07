Jetzt in SHAPE: Echter oder emotionaler Hunger? Psychotherapeutin Maria Sanchez gibt Tipps (FOTO)

München (ots) -Eine Packung Gummibärchen gegen den Stress auf der Arbeit, eineTüte Chips vor dem Fernseher zum Relaxen, Eiscreme gegen das fieseGefühl von Liebeskummer: Fast jeder isst mal aus einer bestimmtenStimmung heraus und nicht, weil er echten Hunger hat. Essen kannTrost spenden. Doch wer Essen dringend braucht, um runterzukommen,hat ein Problem. Maria Sanchez, Heilpraktikerin für Psychotherapiebegleitet seit Jahren mit ihrem Programm "Sehnsucht und Hunger"Menschen mit Essstörung. In SHAPE (EVT 11.7.) gibt sie Tipps, wie manemotionalen von echtem Hunger unterscheidet.Körper wahrnehmen"Bevor man das nächste Mal wieder in die Schokoladenkiste greifenmöchte, sollte man für zwei, drei Minuten die Augen schließen undversuchen, den Körper wahrzunehmen", rät Maria Sanchez. Meistens istes nämlich kein Bauchknurren, das zum Naschen verleitet. Sondern einDruck auf dem Brustkorb oder Ähnliches. Jedes Gefühl, das oberhalbdes Magens stattfindet, lässt auf emotionalen Hunger schließen.Den Bauch abklopfenGerade gegessen und keine Stunde später schon wieder Lust aufPizza? Die Esstherapeutin empfiehlt hier eine Klopfmethode. Dabeiklopft man sich den unteren Bauch mit den Handflächen kräftig ab, umdie Durchblutung in diesem Bereich anzuregen. So kann man besserspüren, ob sich Magen und Darm leer anfühlen oder ob sich hier einemotionaler Hunger anmeldet.Spannung abbauenManchmal fehlt die Ruhe, um in sich selbst hineinzuspüren. Mansteht unter Strom. Die Expertin sagt: "Das ist Spannung im Körper! Eskann helfen, wenn wir erst mal auf die Toilette gehen oder sonstwohin, wo wir ungestört sind, und in die Luft boxen oder hüpfen, umzum Beispiel Wutspannung abzubauen." Möchte man danach immer nochdringend das Eis essen? Die gelöste Spannung lässt einen die eigenenMotive klarer erkennen.Hinweis für Redaktionen: Der vollständige Artikel erscheint in derneuen SHAPE (ab 11. Juli im Handel). Auszüge sind bei Nennung derQuelle "SHAPE" zur Veröffentlichung frei.Über ShapeSHAPE ist das einzigartige Fitness- und Lifestylemagazin fürkörperbewusste, aktive und anspruchsvolle Frauen mit dem Ziel, seineLeserinnen mit Freude und Kompetenz in Bestform zu bringen. AlsPersonal Trainer für Körper, Geist und Seele motiviert SHAPE,transportiert Lebenslust und ergänzt Fitness & Food um dieLifestylethemen Beauty & Fashion sowie Reise & Psychologie. Dasinspirierende Konzept deckt alle Facetten im Leben einer aktiven Frauab. SHAPE ist ein Lebensgefühl und das Must-Have für alle Frauen, diestylish, sexy und fit sein wollen. Das Magazin erscheintinternational mit 15 Ausgaben in über 30 Ländern und ist somit dasgrößte Fitnessmagazin für Frauen weltweit.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt die sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, einfach.sein,Happinez, InTouch Style, JOY, Maxi, Shape sowie die LuxusmarkeMadame. Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie dieunterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breitean. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premium- undLuxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum ein anderesMedienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriftenist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehrExemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment (rund 1,15 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2017). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 700Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna StörmerT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttps://blog.bauermedia.com/https://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Shape, übermittelt durch news aktuell