Jetzt bei PLUG POWER Gewinne realisieren?

Bei PLUG POWER knallen heute die Sektkorken. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund drei Prozent aus. Damit liegt der Preis nun bei 11,33 EUR. War das der Startschuss eines neuen Höhenflugs?

Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund sieben Prozent für neue Monatshochs. Dieser Hochpunkt verläuft bei 12,15 EUR. Daher steht die Technik jetzt auf Messers Schneide.

Anleger, die allerdings eher vorsichtig sind, sollten sich jetzt den Einstieg in Puts überlegen. Denn Leerverkäufer oder Trader, die Puts ins Auge gefasst haben, erhalten einen satten Rabatt. Allen Grund zur Freude haben dagegen diejenigen, die PLUG POWER ohnehin im Depot haben.

