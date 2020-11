Jetzt bei Nordex Gewinne realisieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Hochstimmung herrscht heute bei den Aktionären von Nordex. Denn der Kurs springt satte rund acht Prozent in die Gewinnzone. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut?

Anmerkung der Redaktion: Startet Nordex jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unser brandaktueller Sonderreport, den Sie hier kostenlos abrufen können.

Dieser Kursschub lässt die Bullen regelrecht vor Freude tanzen. Denn die Aktie erklimmt einen neuen Meilenstein. Immerhin erklimmt der Titel ein neues Monatshoch. Im Chart waren bisher 17,40 EUR dieser markante Wendepunkt. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Anleger, die pessimistisch eingestellt sind, haben durch den Höhenflug jetzt die Chance auf einen tollen Baisse-Einstieg. Putkäufer oder Leerverkäufer erhalten nämlich einen kräftigen Rabatt. Wer eher bullish eingestellt ist, für den ist der Anstieg heute eine Bestätigung.

Fazit: Wie es bei Nordex weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.