Jetzt Mitglied werden: Zweite Bewerbungsphase gestartet! / Das Netzwerk Leitbetriebe Pflanzenbau sucht Verstärkung

Bonn (ots) -Am 1. Oktober 2021 fiel der Startschuss für das Netzwerk Leitbetriebe Pflanzenbau, initiiert und finanziert vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). 56 landwirtschaftliche Betriebe aus zwölf Bundesländern nahmen bisher ihre Arbeit im Netzwerk auf. Dieses Jahr soll es auf 100 Betriebe anwachsen. Ziel des bundesweiten Netzwerks ist es, nachhaltigen und modernen Ackerbau erlebbar zu machen. Das Netzwerk ist ein Leuchtturmprojekt im Rahmen der BMEL Ackerbaustrategie 2035.Landwirtschaftliche Haupterwerbsbetriebe mit Produktionsschwerpunkt Ackerbau können jetzt ihr Interesse am Netzwerk bekunden. Bewerbungsschluss ist der 12. April 2022. Danach folgt ein detaillierter Auswahlprozess.Landwirtschaft erlebbar machenDas Netzwerk landwirtschaftlicher Betriebe mit Vorbildcharakter aus allen Regionen Deutschlands hat zum Ziel, modernen, umweltschonenden Pflanzenbau sichtbar zu machen. Der fachliche Austausch mit anderen Betrieben, die eigene Arbeit der Öffentlichkeit näherzubringen und die Zukunft des Ackerbaus mitzugestalten - darum geht's beim Netzwerk Leitbetriebe Pflanzenbau. Eine eigens für das Projekt eingerichtete Koordinationsstelle unterstützt die Betriebe in der Kommunikation, Wissensvermittlung und Vernetzung.Ob Klimaanpassung, Bodenschutz, Bodenfruchtbarkeit, Pflanzenvielfalt, Biodiversität, Düngeeffizienz, Digitalisierung - die Themen des Netzwerks Leitbetriebe Pflanzenbau sind vielfältig und zukunftsweisend. Die Netzwerk-Betriebe laden Familien, Kitas, Schulklassen und weitere Besuchergruppen auf ihre Höfe ein. Bei Hoffesten, Hofführungen, Exkursionen und Mitmachaktionen zeigen sie authentisch und transparent die Arbeit auf ihren Betrieben. Bei Veranstaltungen mit Berufskolleginnen und -kollegen geht's darum, Fachwissen im Netzwerk auszutauschen und praktische Tipps und Erfahrungen weiterzugeben.Interesse?An einer Mitgliedschaft im Netzwerk Leitbetriebe Pflanzenbau interessierte Betriebe finden ausführliche Informationen für die Interessensbekundung auf www.leitbetriebe-pflanzenbau.net unter der Rubrik "Mitglied werden".Pressekontakt:David Müller & Carola HerckelrathKoordinationsstelle Leitbetriebe Pflanzenbauc/o m&p: public relations GmbHJoseph-Schumpeter-Allee 2353227 BonnTelefon: 0228 410028-50E-Mail: hallo@leitbetriebe-pflanzenbau.net