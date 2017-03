Jetzt in Maxi: Lass mal grün sein (FOTO)

Hamburg (ots) -Öko ist längst nicht mehr piefig, sondern cool! In der neuen Maxi(4/2017, EVT. 09.03.) stellt die Redaktion verschiedene Produkte undProjekte vor, die es ein bisschen leichter machen, grüner zu leben."Viele kennen das: Eigentlich will man etwas Gutes tun, doch dann istder Aufwand doch zu groß. In der aktuellen Maxi stellen wir deshalbtolle Projekte vor, mit denen wirklich jeder ganz einfach etwas Gutesfür die Umwelt tun kann!", so Chefredakteurin Nina Maurischat.Designer-Jeans für 7,50 EuroDie Jeans des Labels MUD sind cool, nachhaltig produziert - undman kann sie für 7,50 Euro ein Jahr lang leasen. Anschließend könnendie Userinnen sie behalten oder gegen eine neue Leih-Jeanseintauschen.Tee für die WeltEs gibt ganze 18 neue Sorten von ChariTea, durch dessen Kauf mandie hauseigene Stiftung unterstützt. Diese fördert soziale Projektein den Anbauregionen. Bislang sind dabei 1,2 Millionen Euro fürSchulen oder Solaranlagen zusammengekommen.Tierisch korrekte AppWer auf Kosmetik mit Tierversuchen und tierischen Inhaltsstoffenverzichten möchte, dem hilft die App "Animals's Liberty" (gratis füriOS und Android). Mit ihr kann ganz leicht gecheckt werden, ob dieFirma Tierversuche durchführt.Fairknallt in FarbeModel Marie Nasemann bekennt für die Bio-Kosmetik-Marke LaveraFarbe. Denn das neue Gesicht der "Colour Cosmetics"-Linie steht vollund ganz hinter dem grünen Lifestyle. Auch privat bloggt Marie aufihrer Seite "fairknallt.de" über faire Mode: "Öko kann auch glamourössein!"Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Artikel erscheint in der neuen Maxi-Ausgabe (ab9. März im Handel). Auszüge und Bildmaterial sind bei Nennung derQuelle "Maxi" zur Veröffentlichung frei.Über MaxiMaxi ist das erste echte Lifestyle-Magazin, das mit authentischenund herzlichen Storys begeistert und nicht auf Glanz und Stilverzichtet. Das Magazin richtet sich an die anspruchsvollen 20 bis39-jährigen Frauen mit Herz, Kopf und Humor. Zeitgeschehen, Leben &Liebe, Food, Wohnen, Kultur und Reise sind die Themen, die dieMaxi-Leserinnen bewegen und zu denen Maxi facettenreicheInspirationen bietet: Aktuelle Fashiontrends werden inausdrucksstarken Modestrecken und mit vielfältigen Styling-Tipps inSzene gesetzt. Beauty-Trends werden in stimmungsvoller Bildsprachepräsentiert. Maxi spiegelt alle Aspekte des modernen Lebens wider -jedoch immer auf eine einzigartige, etwas andere Art & Weise.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupihre sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi, MYWAY,SHAPE und InTouch Style. Inhaltlich unterschiedlich positioniert,sprechen sie die unterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen inihrer ganzen Breite an. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruchbei Produktqualität, Preispositionierung und Zielgruppe. BAUERPREMIUM kennt Premiummärkte, -marken und -zielgruppen wie keinanderes Medienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichenFrauenzeitschriften ist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlagverkauft mehr Exemplare im monatlichen Premiumsegment (1,1 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2016). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollenPremium-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna HezelT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Maxi, übermittelt durch news aktuell