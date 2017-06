Jetzt in Maxi: Bye, Bye Pille - Warum der Trend zur natürlichen Weiblichkeit geht (FOTO)

Hamburg (ots) -Für viele Frauen waren "Bella", "Valette" oder "Aristelle" seitder Teenie-Zeit engste Verbündete gegen fiese Pickel,Unterleibskrämpfe und ungewollte Schwangerschaften. Auch heute nochhält ihnen die Antibabypille den Rücken frei: Über Familien undKarriereplanung entscheiden sie selbst, mit wem sie Spaß habensowieso. Für diese Unbeschwertheit zahlen sie aber einen Preis, dervielen nun zu hoch geworden ist. Deshalb verabschieden sich jetztimmer mehr von ihr. In der neuen Maxi (7/2017, EVT. 08.06.) geht's umden Trend, ohne Hormone zu leben.Nervige NebenwirkungenDie Erklärungen für die Pillen-Unlust klingen zum Beispiel so:"Ich hatte ständig schlimme Panikattacken und Kopfschmerzen, warmüde, habe andauernd geheult und war total antriebslos." ChallisZillwood ist nur eine von Tausenden Frauen, die in den sozialenMedien unter #MyPillStory von ähnlich schlechten Erfahrungen mit derPille berichten. Zu ihrer Beschreibung passt, was Forscher derUniversität Kopenhagen gerade herausfanden: Dass dieWahrscheinlichkeit, an Depressionen zu erkranken, mit der Einnahmeder Pille um bis zu 34 Prozent erhöht ist. Die Liste weitererNebenwirkungen ist lang: erhöhte Thrombosegefahr, Lungenembolien,schlechte Blutdruckwerte, keine Lust mehr auf die Lust. "Ein Risikobesteht mit der Einnahme immer und das sollte man ernst nehmen - abernicht überbewerten", sagt Katja Behrens, Frauenärztin aus Hamburg."Prozentual gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, an einer derNebenwirkungen zu erkranken, immer noch sehr gering."Schuldgefühle dem eigenen Körper gegenüberObwohl Gesundheitsthemen in ihrer Generation eine große Rollespielen, schlucken 72 Prozent der 20- bis 29-jährigen Frauen jedenTag die hormonelle Chemie-Keule - und haben danach oft ein schlechtesGewissen: "Der Gesundheitstrend, der bei der Ernährung sehrausgeprägt ist, steht für eine Rückbesinnung zum Natürlichen und diezeigt sich gerade auch in anderen Lebensbereichen," sagt ChristianeVarga vom Wiener Zukunftsinstitut.Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Artikel erscheint in der neuen Maxi-Ausgabe (ab8. Juni im Handel). Auszüge und Bildmaterial sind bei Nennung derQuelle "Maxi" zur Veröffentlichung frei.Über MaxiMaxi ist das erste echte Lifestyle-Magazin, das mit authentischenund herzlichen Storys begeistert und nicht auf Glanz und Stilverzichtet. Das Magazin richtet sich an die anspruchsvollen 20 bis39-jährigen Frauen mit Herz, Kopf und Humor. Zeitgeschehen, Leben &Liebe, Food, Wohnen, Kultur und Reise sind die Themen, die dieMaxi-Leserinnen bewegen und zu denen Maxi facettenreicheInspirationen bietet: Aktuelle Fashiontrends werden inausdrucksstarken Modestrecken und mit vielfältigen Styling-Tipps inSzene gesetzt. Beauty-Trends werden in stimmungsvoller Bildsprachepräsentiert. Maxi spiegelt alle Aspekte des modernen Lebens wider -jedoch immer auf eine einzigartige, etwas andere Art & Weise.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupihre sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi, MYWAY,SHAPE und InTouch Style. Inhaltlich unterschiedlich positioniert,sprechen sie die unterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen inihrer ganzen Breite an. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruchbei Produktqualität, Preispositionierung und Zielgruppe. BAUERPREMIUM kennt Premiummärkte, -marken und -zielgruppen wie keinanderes Medienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichenFrauenzeitschriften ist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlagverkauft mehr Exemplare im monatlichen Premiumsegment (1,1 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2016). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollenPremium-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Sender erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna HezelT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Maxi, übermittelt durch news aktuell