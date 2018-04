Hamburg (ots) -Sollte man für ein Abenteuer wirklich alles aufs Spiel setzen,wenn die Komfortzone so bequem ist? Der neue Report "DerKlick-Moment" in Maxi (5/2018, EVT 12.04.) beweist: Ja, dennVeränderungen lohnen sich! Außerdem erklärt eine Psychoanalytikerin,warum es Menschen so schwer fällt, sich auf Neues einzulassen.Jeden Tag einen kleinen Schritt aus der KomfortzoneErhält einmal Routine Einzug ins Leben, fällt das Brechen mitGewohnheiten oft schwer. Maxi rät: Mut trainieren, indem man sichjeden Tag eine Aufgabe stellt, die außerhalb der Komfortzone liegt.Sich auf der Party neben jemanden Fremden setzen. Freiwillig melden,wenn bei der Arbeit jemand gesucht wird, der ein neues Projektbetreut. Etwas Ehrenamtliches tun. All diese kleinen Aktionen stärkendas Selbstbewusstsein, indem sie Erfolgserlebnisse verschaffen - unddadurch mutiger für die großen Veränderungen machen.Klammern ist unsere NaturWill man wirklich den Job kündigen, um auf Weltreise zu gehen oderden Schritt in die Selbstständigkeit wagen? PsychoanalytikerinKatharina Ley weiß: "Klammern ist unsere Natur." Schon Babys habenden Impuls, sich an Mama festzuklammern. Der Urinstinkt nach Schutzund Sicherheit manifestiert sich im späteren Leben in Ritualen undGewohnheiten. Biologisch betrachtet schüttet das GehirnBelohnungshormone aus, wenn wir unserem Muster treu bleiben undVertrautes tun. Der Nachteil am Alltag: es passiert wenig Spannendes.Und je länger man sich in der Komfortzone aufhält, desto größer wirddie Angst vor Veränderung.Kleine, regelmäßige Veränderungen bringen also nicht nur Spaßsondern steigern auch die Lebensqualität. Und wenn doch Panikaufkommt? Fragen, was das Schlimmste ist, das passieren kann - unddamit die eigene Angst überlisten.Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Artikel erscheint in der neuen Maxi-Ausgabe (ab12. April im Handel). Auszüge und Bildmaterial sind bei Nennung derQuelle "Maxi" zur Veröffentlichung frei.Über MaxiMaxi ist das erste echte Lifestyle-Magazin, das mit authentischenund herzlichen Storys begeistert und nicht auf Glanz und Stilverzichtet. Das Magazin richtet sich an die anspruchsvollen 20 bis39-jährigen Frauen mit Herz, Kopf und Humor. Zeitgeschehen, Leben &Liebe, Food, Wohnen, Kultur und Reise sind die Themen, die dieMaxi-Leserinnen bewegen und zu denen Maxi facettenreicheInspirationen bietet: Aktuelle Fashiontrends werden inausdrucksstarken Modestrecken und mit vielfältigen Styling-Tipps inSzene gesetzt. Beauty-Trends werden in stimmungsvoller Bildsprachepräsentiert. Maxi spiegelt alle Aspekte des modernen Lebens wider -jedoch immer auf eine einzigartige, etwas andere Art & Weise.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt die sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, einfach.sein,Happinez, InTouch Style, JOY, Maxi, Shape sowie die LuxusmarkeMadame. Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie dieunterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breitean. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premium- undLuxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum ein anderesMedienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriftenist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehrExemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment (rund 1,15 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2017). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna StörmerT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Maxi, übermittelt durch news aktuell