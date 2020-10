Jetzt bei Jungheinrich Gewinne realisieren?

Allen Grund zur Freude haben heute Jungheinrich-Aktionäre. Immerhin schießt der Kurs rund fünf Prozent in die Höhe. In der Top/Flop-Liste liegt das Papier damit auf einem Spitzenplatz. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so?

Von ihrer besten Seite zeigt sich nach diesem Kurssprung die mittelfristige Technik. Dann damit kostet Jungheinrich damit so viel wie noch in diesem Monat. Immerhin überbietet der Titel sein Monatshoch. Die Aktionäre hatten diesen Umkehrpunkt bisher bei 29,90 EUR austariert. Dadurch bieten jetzt neue Gelegenheiten.

Anleger, die von Jungheinrich nicht überzeugt sind, können die festeren Kurse zum Baisse-Einstieg nutzen. Immerhin eröffnen die gestiegenen Kurse einen günstige Einstiegsgelegenheit für Puts. Börsianer, die von den Zukunftsaussichten bei Jungheinrich überzeugt sind, bekommen heute eine weitere Bestätigung.

