Jetzt auch in Deutschland - Markteintritt von AlchemLife(TM) in Deutschland

Genf (ots/PRNewswire) - Mit mehr als 85 Jahren Expertise und weltweiter Erfahrung in der PhytoAdvance(TM)-Technologie hat AlchemLife(TM) sich entschieden, seine selbst entwickelten pflanzenbasierten Nahrungsergänzungsmittel nun auch in Deutschland anzubieten"AlchemLife(TM) ist ein global agierendes Unternehmen für phytobasierte Nahrungsergänzungsmittel. Da die Eintrittsbedingungen in den deutschen Markt mit einem zu hohen monetären und verwaltungstechnischen Aufwand verbunden waren und wir den Markt bisher nicht kannten, waren wir bisher nicht in Deutschland vertreten." So Recai Özbir, Leiter Europa von AlchemLife(TM). Lange haben wir einen Partner gesucht, der über das nötige Wissen und die Erfahrung im Pharmamarkt verfügt und haben nun endlich diesen Partner gefunden. Für uns stehen langfristige Geschäftsbeziehungen und eine familiäre Zusammenarbeit auf Augenhöhe an erster Stelle, deshalb haben wir uns für diese Entscheidung Zeit gelassen."Recai Özbir weiter: "Eigentlich war der Launch in Deutschland bis Ende des Jahres geplant, aber dann kam die Corona-Pandemie und machte einen Markteintritt innerhalb von 3 Monaten nötig. Wir verfügen über mehrere Studien, die belegen, dass die Inhaltsstoffe eines unserer Supplemente in der Lage sind, das Eindringen von Viruszellen über die Mundschleimhaut für mehrere Stunden zu verhindern. Viele Unternehmen und medizinische Einrichtungen sprechen uns an, weil sie sich und ihre Mitarbeiter schützen wollen. Inzwischen ist jedem klar, welche verheerenden Folgen es haben kann, wenn ein Unternehmen wegen einer Covid-19-Infektion stillsteht. Viele Unternehmer und Privatpersonen setzen jetzt auf Prävention. Es gibt zum Thema Corona eine erste Pilotstudie, die vor einer Woche veröffentlich wurde. Eine zweite, größere Studie läuft momentan mit Covid-19 Patienten über einen Zeitraum von 3 Monaten. Weltweit suchen wir Partner, die bereit sind, ebenfalls Studien durchzuführen oder unseren medizinischen Ansatz zu bewerten.""Wir wünschen uns in Deutschland, sondern weltweit ein dauerhaftes Augenmerk auf die Gesundheit jedes Einzelnen und beobachten diesen Trend bereits global. Mit unserem Wissen und unserer PhytoAdvance(TM)-Technologie möchten wir unseren Teil beitragen und selbstverständlich auch unser Vertriebsnetz ausbauen." schließt Recai Özbir.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1095711/AlchemLife.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1095715/AlchemLife_Logo.jpgFür die RedaktionKontakt bei generellen Fragen: Pharmostika Vertriebs UG Inselstraße 5 95448 Bayreuth Tel. 0049/174 16 82 982 oder 0921/9909230 (KMC Strategies GmbH) Mail: ep@kmc-strategies.deKontakt Service/Vertrieb Tel: 0911/660282214 Mail: service@phytorelief.ccMarketing: Jenya Jilina http://www.alchemlife.com/uk marketing1@alchemeurope.com Tel.: +41 79 280 42 34Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/145668/4633778 OTS: AlchemLifeOriginal-Content von: AlchemLife, übermittelt durch news aktuell