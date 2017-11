Jetzt in Cosmopolitan: Tatort Weihnachtsfeier - K.o.-Cocktail auf dem Firmenfest

München (ots) - Bei K.o.-Tropfen denken die meisten direkt ansNachtleben, schummrige Clubs oder das Rotlicht-Milieu. Die Realitätsieht anders aus: Auch im Arbeitsumfeld können Frauen Opfer dieserDroge werden. Eine Betroffene berichtet in COSMOPOLITAN (EVT 09.11.)von ihren Erlebnissen auf einer Firmen-Feier. Mit welchen ProblemenFrauen nach einem solchen Vorfall konfrontiert werden und wie sie ambesten damit umgehen, erklären Carola Klein von LARA, einerFachstelle gegen sexualisierte Gewalt, und Monika Bulin vomFrauennotruf Aachen. Damit es gar nicht erst dazu kommt, hat dieRedaktion zudem drei Präventions- und Notfall-Tipps zusammengestellt.Seit 13 Jahren blieben die Meldungen über Vorfälle mitK.o.-Tropfen bei Frauennotrufen konstant, weiß Carola Klein. Bei ihrmelden sich Frauen jeden Alters und aller Berufsgruppen, die Opfervon K.o.-Tropfen geworden sind. Offizielle Zahlen kann sie keinenennen, denn Beweise seien selten, ebenso polizeiliche Anzeigen,erklärt sie. Ein Grund dafür ist, dass GHB, so der medizinischeBegriff, nur sechs Stunden im Blut und zwölf im Urin nachzuweisenist. Und: "Hilfe suchen meist nur die traumatisierten Frauen, diesexuelle Übergriffe erleben mussten", so die Sozialpädagogin.Zudem agieren die Täter dreist. Die Expertin nennt ein konkretesBeispiel aus dem Arbeitsumfeld: "Betriebsausflug. Die Frau erwachtohne Erinnerung im Hotelzimmer eines Kollegen, der sie schon immerheiß fand. Tolle Nacht, schwärmt der, sie sei so wild gewesen. WelcheFrau würde das in der Chefetage melden? In so einem Moment wissenBetroffene nicht, was sie noch glauben können. Dieser Kontrollverlustist wie ein luftleerer Raum, deswegen brauchen sie professionelleHilfe, denn selbst können sich die Opfer nicht helfen."Wer neben der Polizei auch den Betrieb über einen solchen Vorfallinformieren will, braucht den richtigen Ansprechpartner: "ImBerufsumfeld sind das Betriebsrat, Gleichstellungsbeauftragte undVorgesetzte, sofern ein Vertrauensverhältnis existiert", erklärtMonika Bulin.Präventions- und Notfall-Tipps1.Getränke stets selbst bestellen und entgegennehmen. Und den Drinknie aus den Augen lassen!2.Nie allein feiern gehen und sich - auch auf Firmenevents - vonVertrauenspersonen abmelden.3.Bei plötzlicher starker Übelkeit oder Schwindel sofort insKrankenhaus fahren lassen und direkt eine Urinprobe abgeben.Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Beitrag erscheint in der neuen COSMOPOLITAN (EVT9. November). Hinweis für Redaktionen:
Der vollständige Beitrag erscheint in der neuen COSMOPOLITAN (EVT 9. November). Auszüge sind bei Nennung der Quelle "COSMOPOLITAN" zur Veröffentlichung frei. 