Hamburg (ots) - Eigentlich wollte Carmen Geiss (53) nur das Videozu ihrem neuen Song "Island in the Caribbean" drehen. Doch die Jachtdes TV-Pärchens lief auf Grund - ausgerechnet in der Straße vonMalakka. Denn in dem Gewässer herrscht wegen zahlreicherPiratenschiffe Lebensgefahr. Closer (EVT 10.10.) hat mit dem Ehepaargesprochen."Der Kapitän wusste direkt, was das Stündlein geschlagen hat.Alles musste jetzt schnell gehen", schildert Robert Geiss (54) denVorfall. "Piraten entern in der Regel mit Schlauchbooten. Eigentlichkönnen sie einer großen Jacht nicht gefährlich werden, aber wir warenja manövrierunfähig." Carmen und die Töchter Davina (15) und Shania(14) versteckten sich unter Deck, Taucher inspizierten die defektenSchrauben. Ex-Elitepolizisten mit Waffen und Ferngläsern übernahmendas Sicherheitskommando. "Wir sind mit letzter Kraft und vibrierendenSchrauben zu einem versteckten Riff getuckert. Dort wurde der Motorwieder flottgemacht. Es ist schon eine bedrückende Situation, wennman sich mit Waffen im Anschlag absichern lassen muss. Zum Glück sindmeine Kinder da echt tough", erzählt Carmen Geiss.Auch wenn am Ende die Jacht wieder lief, nach Scherzen ist esRobert Geiss trotzdem nicht zu Mute: "Das war der teuerste Clip allerZeiten. Über 100.000 Euro hat uns der Spaß gekostet. Ab jetzt wirdgespart."