Jetzt bei Carl Zeiss Gewinne realisieren?

Carl Zeiss-Aktionäre haben heute allen Grund zur Freude. Schließlich wird die Aktie rund fünf Prozent nach vorne katapultiert. Damit valutiert der Titel nun bei 101,40 EUR. Versuchen die Bären die Bullen bloß zu blenden oder geht es jetzt längerfristig nach oben?

Die Technik hat sich mit diesem Anstieg deutlich aufgehellt. Denn dieses Plus beschert der Aktie einen neuen wichtigen Hochpunkt. So generiert der Titel ein neues Monatshoch. Die Aktionäre hatten diesen Umkehrpunkt bisher bei 99,70 EUR austariert. Börsianer sollten daher Carl Zeiss in den nächsten Tagen genau unter die Lupe nehmen.

Skeptiker könnten den Anstieg zum Leerverkauf nutzen und so auf fallende Kurse spekulieren. Leerverkäufer oder Trader, die mit Puts spekulieren, können durch den Kursanstieg nämlich einen ordentlich Rabatt realisieren. Börsianer, die von den Zukunftsaussichten bei Carl Zeiss überzeugt sind, bekommen heute eine weitere Bestätigung.

