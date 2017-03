Jetzt in COSMOPOLITAN: #FrauenVor - In öffentlichen Verkehrsmitteln steigen Frauen nachts vorne ein und passen aufeinander auf

München (ots) - Für die gleiche Arbeit weniger verdienen, beiFriseur und Reinigung mehr bezahlen, nur anhand des Aussehensbeurteilt werden - und all das bloß, weil man eine Frau ist?! Gehtgar nicht, findet COSMOPOLITAN. Speziell am Weltfrauentag kämpfenPowerfrauen weltweit für Gleichberechtigung. Es gibt jedoch einenAspekt des Gender Gaps, die können selbst die lautesten Protestenicht ändern: rein körperlich sind Frauen Männern unterlegen. Wäre esdeshalb nicht sinnvoll, sich muskelmäßig zusammenzutun?Um gemeinsam stark zu sein, initiiert COSMOPOLITAN in deraktuellen Ausgabe (4/2017; EVT 9.03.) die Aktion #FrauenVor. Ab jetztsteigen Frauen in sämtlichen öffentlichen Verkehrsmitteln nachts ganzvorne ein, signalisieren sich durch Blickkontakt "Du bist nichtallein!" und passen aufeinander auf. COSMO-Fans können die Aktionunterstützen, indem sie Fotos aus Bus und Bahn mit dem Hashtag#FrauenVor bei Instagram posten und mit @cosmopolitan_de markieren.Und was können Frauen noch tun, damit die Zukunft weiblich wird?Die Vorstände erobernFrauen verdienen im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer - obwohlsie genau die gleiche Arbeit machen. Und auch die Aufstiegschancenwerden durch altmodische Geschlechterrollen beeinflusst: Wenn Frauensagen, dass sie ganz nach oben wollen, gelten sie als überehrgeizig,Männer hingegen als ambitioniert. Barbara Lutz, Initiatorin vomFrauen Karriere Index, hat einen Tipp für mutige Vorreiterinnen:"Wenn Sie Karriere machen wollen, sagen Sie das offen und verfolgenSie Ihr Ziel konsequent."Sexisten den Mund verbietenEs gibt Kommentare und Fragen, die Frauen einfach nicht mehr hörenkönnen. Zum Beispiel: "Hast du deine Tage? Oder warum reagierst du sozickig?" Auf so dreiste Sprüche fällt vielen auf die Schnelle keinegute Antwort ein. Ab jetzt ganz einfach nach dem COSMO-Claim "Fun.Fearless. Female." kontern: "Müsste ich jedes Mal bluten, wenn du mirauf die Nerven gehst, wäre ich schon anämisch."http://ots.de/Br9fqHinweis für Redaktionen:Der vollständige Artikel erscheint in der neuenCOSMOPOLITAN-Ausgabe 04/2017 (ab 09.03.2017 im Handel). Auszüge sindbei Nennung der Quelle "COSMOPOLITAN" zur Veröffentlichung frei.Über COSMOPOLITANCOSMOPOLITAN gehört zu den weltweit bekanntesten Premiummarken,erscheint mit 53 Ausgaben in 79 Ländern und ist mit rund 42 MillionenLeserinnen das größte Frauenmagazin der Welt. Auch in Deutschland istCOSMOPOLITAN das größte monatliche Frauenmagazin und erreicht 1,59Millionen Leserinnen. In der werberelevanten Zielgruppe der Frauenvon 14 bis 49 Jahren führt COSMOPOLITAN das Segment mit einerReichweite von 1,41 Millionen Leserinnen an. fun. fearless. female. -Mit diesem Empowerment Leitsatz unterstützt COSMOPOLITAN ihreLeserinnen in allen Lebensbereichen mit höchster Kompetenz: Job &Karriere, Partnerschaft & Erotik sowie Beauty & Fashion - und dasseit knapp 35 Jahren! Die cosmopolitische, moderne und visionäreLeserin ist zwischen 20 und 49 Jahre alt, erfolgreich im Job undfinanziell unabhängig. COSMOPOLITAN begeistert mit einer starkenAuflagen-Performance.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke Bauer Premium bündelt die Bauer Media Groupihre sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi, MYWAY,SHAPE und InTouch Style. Inhaltlich unterscheiden sie sich deutlichvoneinander und sprechen sehr unterschiedliche Frauen-Zielgruppen an.Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. Bauer Premium kenntPremiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderes Medienhaus:Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriften ist dieBauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag erreicht mehr Frauen indiesem Segment als wir (2,9 Mio., ma Pressemedien 2016 II). Mitdiesem Portfolio baut der Verlag die Relevanz bei anspruchsvollenPremium-Frauen-Zielgruppen aus. Bauer Premium ist Teil der BauerMedia Group, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehrals 600 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio-und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna HezelT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Cosmopolitan, übermittelt durch news aktuell