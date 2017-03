Jetzt in Berlin: R/GA eröffnet ersten Standort in Deutschland

New York and Berlin (ots/PRNewswire) -Ex-Razorfish CEO Sascha Martini übernimmt als Managing DirectorDeutschland langfristigen Aufbau und strategischeGeschäftsentwicklungMit der Eröffnung seines 19. internationalen Standorts in Berlin,einer der dynamischsten und designorientiertesten Städte der Welt,weitet R/GA seine Präsenz nun offiziell auch nach Deutschland aus.Ihren Sitz hat die Agentur ab sofort in der Kulturbrauerei, einemkulturellen Treffpunkt im Kollwitz Kiez. Als Managing Director konntedie Agentur die Branchengröße Sascha Martini für sich gewinnen: Erzeichnet ab 1. April 2017 für das Wachstum von R/GA Berlin sowie dieEntwicklung und Umsetzung einer langfristigen strategischen Roadmapverantwortlich. Des Weiteren wird er das New Business vorantreibenund ein hochkarätiges Deutschland-Team aufbauen. Sascha Martini warzuvor CEO von Razorfish Deutschland. Bei R/GA berichtet er an MattLodder, EVP Managing Director EMEA, R/GA.Sascha verfügt über eine enorme Erfahrung im Bereich der digitalenTransformation und hat bereits vielen deutschen Unternehmenerfolgreich dabei geholfen, neue Geschäftsfelder zu erschließen.Besser könnte niemand zu uns passen. Wir freuen uns darum sehr,gemeinsam mit ihm unseren neuen Standort in Berlin zu eröffnen", soBob Greenberg, Gründer, Chairman und CEO von R/GA. In den kommenden18 Monaten wollen wir unsere Aktivitäten in Deutschland signifikantvorantreiben, ein Führungsteam etablieren und deutschen C-LevelKunden das R/GA Leistungsspektrum in vollem Umfang zur Verfügungstellen, damit sie die Digitalisierung kapitalisieren können. Dasswir Sascha für uns gewinnen konnten, ist ein wichtiger erster Schrittauf diesem Weg", so Matt Lodder, EVP Managing Director EMEA, R/GA.Einer der wichtigsten strategischen Gründe für die Entscheidung,ein Büro in Berlin zu eröffnen, sind die Parallelen zwischen derStadt und R/GA im Hinblick auf Design, Kreativität und Innovation.Während der Agentursitz in London als Zentrale für die Aktivitäten imRaum Europa, Naher Osten und Afrika fungiert, wird der StandortBerlin künftig als Full-Servicepartner für deutsche Kunden auftreten,die ihr Business mithilfe von R/GAs einzigartiger Kombination ausBeratung, Kommunikation, Strategie, Design und Technologietransformieren möchten. Die Zusammenarbeit mit bestehenden Kunden wieNike Deutschland und Siemens, die R/GA London betreut, wird durch diePräsenz in Deutschland weiter ausgebaut, außerdem sollen weitereführende Unternehmen aus der Region hinzukommen.Für internationale Aufmerksamkeit sorgte R/GA im Jahr 2012 mit derEntwicklung des Nike+ FuelBand, dem ersten smarten Armband, mitdessen Hilfe aktive Menschen Kalorien, Schritte und (Lauf-)Zeitenmessen und auf der Nike+ Plattform tracken konnten. Ein weiteresBeispiel für ihren innovativen "Connected"- Ansatz lieferte dieAgentur mit "Beats Music", einer revolutionärenMusik-Streamingplattform, die menschliche Kuratierung mit Technologieverbindet und so eine völlig neue Art des Musikerlebnissesermöglicht. Das Unternehmen von Mitbegründer Dr. Dre wurde 2014zuletzt für 3 Milliarden Dollar an Apple verkauft.Mit dem Start in Deutschland schlägt R/GA ein sehr spannendesneues Kapitel seiner Unternehmensgeschichte auf. Ich kann es kaumerwarten, das Team in Berlin aufzubauen", so Sascha Martini, ManagingDirector von R/GA Berlin. Deutsche Kunden suchen verstärkt nachvertrauenswürdigen Partnern, die zum einen wissen, wie man denunternehmerischen Herausforderungen begegnet, die durch die hoheInnovationsgeschwindigkeit entstehen, und zum anderen dazu in derLage sind, in genau dieser Geschwindigkeit Prototypen undInnovationen auf Basis neuer Design- und Technologietrends zuentwickeln. Und genau dieses einzigartige Angebot kann R/GA demdeutschen Markt bieten."Sascha Martini verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung auf demGebiet digitaler Transformation in zahlreichen Branchen. Nach seinemStart bei Razorfish im Jahr 2008 wurde er 2013 CEO von RazorfishDeutschland. In dieser Position war er für mehr als 200 Mitarbeiteran den Standorten Frankfurt, Berlin und München verantwortlich. Unterseiner Leitung gelang es der Digitalagentur, das Geschäftsmodellinternationaler Kunden wie Audi, McDonald's, DHL, IKEA und O2erfolgreich ins digitale Zeitalter zu überführen sowie zahlreicheinternationale Auszeichnungen wie Cannes Lions, AME Award, LovieAward, Eurobest, EFFIE zu gewinnen.Über R/GABei R/GA dreht sich alles um Design. Als Innovationsführer bautedie Agentur über mehr als 40 Jahre ein Angebot auf, das nebenpreisgekröntem Design auch Unterstützung in den Bereichen Beratung,Ventures, Technologie, Marketing, Architektur und IP Entwicklungbietet. Ihr Leistungsumfang reicht von Web, Mobile und SocialCommunications über Retail und eCommerce bis hin zuProduktinnovation, Brand Development und Business Transformation.Weltweit arbeiten 2.000 Mitarbeiter an 19 R/GA Standorten in den USA,Europa, Südamerika und Asien-Pazifik. 