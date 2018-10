Jetzt auch mit Baukindergeld: Der neue Baufinanzierungsrechner von biallo.de

Schondorf am Ammersee (ots) - Wer mit dem Gedanken spielt, einHaus oder eine Wohnung zu kaufen, weiß oft nicht: Wie viel Kreditkann ich eigentlich von der Bank erhalten? Und was würde mich dieserKredit im Monat kosten? Wie wirkt sich das Baukindergeld auf meinenfinanziellen Spielraum aus?Diese grundlegenden Fragen beantwortet der neueBaufinanzierungsrechner von biallo.de.Je höher die derzeitige Miete und das angesparte Eigenkapital,desto mehr Kredit bewilligt die Bank oder Sparkasse.Das Baukindergeld des Bundes und das Baukindergeld Plus aus Bayernerweitern die finanziellen Möglichkeiten von Familien mit Kindern.12.000 Euro gibt es in ganz Deutschland pro Kind - verteilt über zehnJahre. In Bayern sind es 3.000 Euro pro Kind mehr, plus die einmaligeEigenheimzulage von 10.000 Euro.Ein Rechenbeispiel: Eine Familie mit drei Kindern zahlt in Hessenmonatlich 1.000 Euro Miete und hat 50.000 Euro angespart. Dank desBaukindergeldes von 36.000 Euro kann sie mit einem Kredit von gut350.000 Euro rechnen. Das kinderlose Ehepaar hingegen kann beigleichem Eigenkapital nur knapp 320.000 Euro erwarten.Den Rechner findet man unter:www.biallo.de/baufinanzierung-rechner/Zudem hat die Redaktion von biallo.de bei der KfW bezüglich desBaukindergeldes nachgehakt, da die Neuregelung für Familien mitKindern noch einige Fragen aufwirft:Die Antragstellung muss spätestens bis drei Monate nach Einzugerfolgen. Wie passt das mit der rückwirkenden Förderung zum 1. Januar2018 zusammen?Um die Förderung zu erhalten, müssen die Antragsteller ab dem 1.Januar 2018 ihren Kaufvertrag unterzeichnet beziehungsweise dieBaugenehmigung erhalten haben. Der Antrag soll unbedingt innerhalbder ersten drei Monate nach Einzug gestellt werden. Das Einzugsdatumsteht auf der Meldebestätigung: Diese ist auch der Nachweis dafür,dass die Kinder, deren Existenz den Antragsteller berechtigt, dieFörderung zu beantragen, auch tatsächlich in der neuen Immobiliewohnen. Bei einem Einzug vor dem Produktstart (18. September 2018)kann der Antrag bis Ende 2018 gestellt werden, ansonsten gilt dieübliche Frist von maximal drei Monaten nach dem Einzug in dieselbstgenutzte Wohnimmobilie.Ist die Förderung an den Bezug des Kindergeldes während derLaufzeit gebunden?Die Kindergeldberechtigung ist lediglich eine Voraussetzung fürden Erhalt des Baukindergeldes: Ausschlaggebend für die Höhe derFörderung ist die Anzahl der Kinder, welche bei Antragstellung unter18 Jahre sind, im Haushalt des Antragstellers leben und für die zumZeitpunkt der Antragstellung eine Kindergeldberechtigung im Haushaltvorliegt.Wann und wie findet die Auszahlung des Baukindergeldes statt?Innerhalb von drei Monaten nach Antragstellung und Erhalt derAntragsbestätigung sind der KfW vom Antragsteller die Einhaltung derFörderbedingungen anhand erforderlicher Dokumente nachzuweisen. Nachpositiver Prüfung der Nachweise durch die KfW, wird die ersteZuschussrate auf das Konto des Antragstellers überwiesen. Diejährliche Rate beträgt 1.200 Euro pro Kind, über zehn Jahre insgesamtalso 12.000 Euro pro Kind. Die weiteren Zuschussraten werden in denfolgenden neun Jahren im selben Monat wie die Erstauszahlungüberwiesen. Die erforderlichen Dokumente können ab März 2019hochgeladen werden.Gibt es Sonderregelungen für Kinder mit Behinderung (bei vielenFörderungen dürfen Kinder dann maximal 25 Jahre sein)?Nein.Was passiert bei Tod eines Kindes?Maßgeblich ist die Erfüllung der Fördervoraussetzung zum Zeitpunktder Antragstellung: Zu diesem Zeitpunkt muss mindestens ein Kind inder Immobilie leben.Über uns: Die Biallo & Team GmbH zählt mit ihren Marken biallo.deund geldsparen.de zu den führenden Anbietern für unabhängige Finanz-und Verbraucherinformation. Wir bieten aktuelle journalistischeInformationen zu den Themen Geldanlage, Baufinanzierung, Kredite,Konten & Karten, Versicherungen, Rente & Vorsorge, Telefon &Internet, Energie, Recht & Steuern und Soziales. Unsere Beiträgeerscheinen in zahlreichen regionalen und überregionalenTageszeitungen. Nutzer profitieren zusätzlich von 70, davon rund 40selbst entwickelten, unabhängigen, kostenlosen Rechentools undFinanzvergleichen, welche die Entscheidung bei vielen Geldfragenerleichtern. Die zugrunde liegenden Daten werden täglichaktualisiert. Der Biallo-Index liefert einen schnellen umfassendenÜberblick über den Finanzmarkt aus Verbrauchersicht: Wir bietenzahlreiche Indizes zu Baugeld, Tagesgeld, Festgeld, Sparbriefen undRatenkrediten. In die Biallo-Indizes fließen aktuell rund 5.500Datensätze ein, die den Geldmarkt für Verbraucher weitestmöglichabbilden. Was die Erlösquellen angeht, sind wir transparent. Wie wiruns finanzieren, haben wir unter www.biallo.de in der Rubrik "Überuns" offengelegt.Pressekontakt:Biallo & Team GmbHAnita PabianBahnhofstr. 2586938 Schondorf am AmmerseeTel.: 08192/93379-0Original-Content von: Biallo & Team GmbH, übermittelt durch news aktuell