Jetzt Autobatterie checken lassen - Denn nach der Sommerhitze kommt der Kältetod! (AUDIO)

Hannover (ots) -Anmoderationsvorschlag:Viele haben ja schon nicht mehr dran geglaubt, aber dieTemperaturen fallen tatsächlich immer mehr in den Keller. FürAutofahrer heißt das jetzt: Reifen wechseln, Frostschutzmittel in dieScheibenwischanlage kippen - und natürlich unbedingt auch dieBatterie checken lassen. Denn - und das wissen viele nicht: Nacheinem superheißen Sommer mit Temperaturen oft über 30 Grad drohtvielen Autobatterien im Winter der Kältetod. Jessica Martin verrätIhnen, warum.Sprecherin: Ein Sommer mit langen Hitzeperioden weit über 30 Gradist für Autobatterien ziemlich tödlich, weil die sich nämlich dannschneller selbst entladen.O-Ton 1 (Dr. Christian Rosenkranz, 18 Sek.): "Dadurch altert dieBatterie leider schneller und ist weniger leistungsstark. Das bemerktman allerdings meist erst im Winter, wenn der Motor mehr Energie zumStarten braucht und die Batterie das dann nicht mehr schafft, denMotor zu starten. Man kann also ganz klar sagen: Nicht die Kälteschadet der Batterie, wie oft gedacht wird, sondern es ist die Hitze,mit der der Batterieausfall beginnt."Sprecherin: Sagt der Entwicklungsleiter beim BatterieherstellerJohnson Controls, Dr. Christian Rosenkranz. Probleme gibt´s aberauch, weil Autobatterien bei Kurstreckenfahrten nicht richtigaufgeladen werden und weil in der kalten Jahreszeit Heckscheiben-beziehungsweise Sitzheizung und Gebläse deutlich mehr Stromverbrauchen.O-Ton 2 (Dr. Christian Rosenkranz, 19 Sek.): "Das ist richtig. DieBatterie ist ein Energiespeicher, kein Energieerzeuger. Ja, und washäufig übersehen wird: Selbst wenn der Motor ausgeschaltet ist amFahrzeug, wird die Batterie beansprucht. Zum Beispiel durchAlarmanlage, Türschlösser, Keyless-Go-Funktion, also jede MengeRuhestrom-Verbraucher. Und die brauchen eben auch Energie, wenn dasAuto stillsteht und geparkt ist."Sprecherin: Deshalb ist es auch extrem wichtig, immer für einenguten Ladezustand der Autobatterie zu sorgen. Einfach einmal im Monatmindestens zehn Minuten eine längere Strecke zu fahren, reicht daschon.O-Ton 3 (Dr. Christian Rosenkranz, 16 Sek.): "Und der zweite Tipp,den ich Ihnen da ans Herz legen würde, ist: Lassen Sie IhreAutobatterie doch bitte mal durchchecken, damit Sie wissen, ob sienoch voll funktionstüchtig ist. Genau das machen nämlich vieleAutofahrer nicht, weil sie denken, dass moderne Batterienwartungsfrei sind. Das ist auch richtig. Allerdings: Wer böseÜberraschungen vermeiden möchte, der sollte vielleicht so einenkostenlosen Batteriecheck mal durchführen lassen."Abmoderationsvorschlag:Sie haben es gehört: Nach dem ultraheißen Sommer drohtAutobatterien im Winter der Kältetod. Deshalb also lieber jetzt nochmal die Batterie prüfen lassen. Mehr Infos zum Thema finden Sie auchim Netz unter www.johnsoncontrols.com.Pressekontakt:Johnson Controls Power Solutions EMEAAnja HeidmannAm Leineufer 5130419 HannoverTel: +49 (0)511 975 1032E-Mail: anja.heidmann@jci.comOriginal-Content von: Johnson Controls Power Solutions EMEA, übermittelt durch news aktuell