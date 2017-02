Jetzt Augen auf bei AMD!

Liebe Leser,

eine alte Börsenregel heißt: „The trend is your friend“. Und dieser Trend ist beim Chipkonzern Advanced Micro Devices klar nach oben gerichtet und absolut intakt, ein Aufwärtstrend wie aus dem Chartlehrbuch. Und trotzdem sollten Aktionäre, die auf satten Kursgewinnen sitzen, gerade jetzt einen ganz genauen Blick auf den Chartverlauf werfen.

Wiederholt sich die Geschichte?

Vor gut einem Jahr stand die Aktie noch bei rund zwei US-Dollar, aktuell bei gut 15 US-Dollar, fast eine Verachtfachung in gut 12 Monaten. Für so eine Kursrallye sollte es außer Phantasie auch fundamentale Gründe geben. Schauen wir auf die letzten Quartalszahlen, so konnte AMD immerhin ein Umsatzplus gegenüber dem Vorjahr vermelden. Beim operativen Ergebnis (Non-GAAP) stand mit 26 Mio. Dollar sogar ein positiver Betrag zu Buche. In der Vergangenheit hatte AMD noch mehrheitlich rote Zahlen vermelden müssen.

Aber ein positives Quartal macht eben noch kein positives Jahresergebnis. Doch dieses braucht AMD dringend, um die aktuellen Kurshöhen auch zu rechtfertigen. Beim Blick auf den Langfristchart fällt außerdem auf, dass AMD kurz davor steht, die Hochs von Mitte 2007 zu testen. Was danach folgte, wissen alle Börsianer. Im Rahmen der Finanzkrise kam AMD übel unter die Räder und fiel von 16 auf rund zwei US-Dollar. Nun muss sich die Geschichte nicht zwangsläufig wiederholen. Aber die Gefahr eines Rückschlages bei AMD ist aktuell wohl deutlich größer geworden.

Ein Gastbeitrag von Sebastian Steyer.

