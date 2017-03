Jetzt den AIDA Familiensommer buchen - inklusive Spagutschein und jeder Menge Ferienspaß

Rostock (ots) - Endlich Ferien! So heißt es in nicht einmal dreiMonaten für die ersten Schüler in Deutschland. Spätestens jetztsollten Familien also ihre Urlaubsplanung abschließen und sich fürihre Wunschreise entscheiden.Jung und Alt fühlen sich besonders wohl auf dem KreuzfahrtschiffAIDAprima - ausgezeichnet mit dem Kreuzfahrt Guide Award 2016 alsbestes Schiff für Familien. Während die Kids ein spannendes Programmvoller Action und Abenteuer erwartet, können die Eltern imWellnessbereich oder im Beach Club die Seele baumeln lassen.Besonders beliebt bei Groß und Klein sind die neuen Activity Decksim Four Elements. Rasanter Spaß über vier Decks ist auf derDoppel-Wasserrutsche garantiert. Treiben lassen kann man sich auf demLazy River und ein Klettergarten in luftiger Höhe verspricht einenechten Adrenalinkick. Dazu gibt es ein großzügiges Sportdeck zumAuspowern und den Beachclub mit großem Pool zum Entspannen.Erholungssuchende Mütter und Väter finden im Fünf-Sterne-Body &Soul Organic Spa an Bord von AIDAprima ihr ganz persönlichesParadies. Die Wellnesslandschaft mit verschiedenen Saunen, mehrerenIndoor- und Outdoor-Pools, einem Tepidarium oder einem Kaminzimmerladen zur vollkommenen Entspannung ein.Auf der 7-tägigen Metropolen-Kreuzfahrt ab/ bis Hamburg kann manzudem London, Paris, Brüssel und Rotterdam entdecken - buchbar ab 799Euro pro Person zum AIDA VARIO Preis bei 2er-Belegung in derInnenkabine (limitiertes Kontingent). Kinder von 2 bis 15 Jahrenreisen in den Saisonzeiten X,S und A im 3. und 4. Bett der Kabinekostenfrei. In weiteren Saisonzeiten bietet AIDA attraktiveFestpreise an.Wer seinen AIDAprima Sommerurlaub noch bis zum 10.April 2017 bucht, erhält sogar einen 100-Euro*-Spa-Gutschein proKabine für die schönsten Wohlfühlanwendungen.Weitere Information und Buchung im Reisebüro auf www.aida.de oderim AIDA Kundencenter unter 0381/ 202 7070 07.* Der Gutschein gilt pro Kabine bei Belegung mit zwei Erwachsenenim 1./2. Bett, ist nicht übertragbar und nicht mit anderen AIDAAktionen oder Sondertarifen kombinierbar. Er wird nur aufNeubuchungen zum AIDA PREMIUM oder AIDA VARIO Tarif imBuchungszeitraum 20.03.-10.04.2017 für alle Reisen mit AIDAprima imReisezeitraum Juni bis September 2017 gewährt. Das Kontingent istlimitiert.Pressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityTel.: +49 (0) 381 / 444-80 20Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25presse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell