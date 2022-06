Jetzt 1.000 Euro in eine DAX-Value-Aktie investieren: Meine Top-Wahl!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Müsste ich jetzt 1.000 Euro in eine DAX-Aktie investieren und wollte auf eine gewisse Prise Value setzen, so hätte ich einen Favoriten. Ich würde langfristig orientiert die Münchener Rück (WKN: 843002) auswählen. Das hängt unter anderem mit der Dividende zusammen. Aber auch damit, dass die Aktie ein gutes Wertversprechen bei einem für mich ausgewogenen Chance-Risiko-Verhältnis darstellt.

Was das ist und wie viel Value in der DAX-Aktie der Münchener Rück steckt? Fragen, auf die wir jetzt eine Antwort finden wollen!

DAX-Value-Aktie Münchener Rück: Darum meine Top-Wahl!

Selbst die fundamentale Bewertung ist lediglich ein Grund, warum die Münchener Rück die DAX-Value-Aktie meiner Wahl im Moment wäre. Bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 11 und einer Dividendenrendite von ca. 4,8 % ist diese zwar preiswert. Aber es ist eigentlich die Prognose mit einem moderaten Wachstum, die für mich die Chance auf eine solide Rendite eröffnet.

Das Management des Rückversicherers spricht davon, dass man ergebnisseitig ca. im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen möchte. Die eigentliche Frage lautet jetzt natürlich, woher dieses Wachstum stammen soll. Ich persönlich sehe mehrere Faktoren. Zum Beispiel steigende Zinsen, die die Renditen auf das investierte, eingesetzte Kapital erhöhen dürften. Aber vor allem auch in einer operativen Belebung des Geschäfts.

Die DAX-Value-Aktie sieht für sich selbst zukünftige Wachstumsmärkte. Cyber- und Umweltrisiken sollten in Zukunft mit höheren Prämien und einem wachsenden Prämienvolumen im Allgemeinen einhergehen. Die Erneuerungsrunden, die das Management ebenfalls kommentiert, deuteten zuletzt auf Prämienzuwächse hin. Insofern scheint ein Ergebniswachstum im mittleren, einstelligen Prozentbereich definitiv möglich.

Zudem besitzt die Münchener Rück ein insgesamt eher zeitloses Geschäftsmodell. Zwar wird es Jahre geben, die zum Haareraufen sind. Großschäden und kaum kalkulierbare Katastrophen können die Ergebnisse in einzelnen Jahren stark belasten. Insgesamt ist das Versichern von Vermögenswerten jedoch ein zeitloser Ansatz. So zeitlos, wie eben auch die seit über 50 Jahren nicht gekürzte Dividende der DAX-Value-Aktie.

Viele Stärken!

Die Aktie der Münchener Rück wäre daher ein guter Kompromiss, wollte ich jetzt 1.000 Euro in eine DAX-Value-Aktie investieren. Alleine die 4,8 % Dividendenrendite sind ein Teil der Gesamtrendite. Aber das Management kauft auch eigene Aktien zurück und reduziert die Menge ausstehender Aktien. Mit einer Milliarde Euro für diese Kapitalmaßnahme können weitere ca. 3 % der ausstehenden Anteilsscheine reduziert werden. Unter der Prämisse, dass sich das fortsetzt, beläuft sich die Rendite der Kapitalmaßnahmen bereits auf über 7 % pro Jahr.

Das moderate Wachstum kann wiederum noch dazukommen. Ich sehe bei der Münchener Rück daher viele Stärken. Eine starke Dividende, Aktienrückkäufe und ein solides Geschäftsmodell bei einer günstigen Bewertung. Aber vor allem langfristig orientiert eine Menge Value und ein solides Gesamtpaket zu einem guten Preis.

