JetztMutMachen: Digitale Eventreihe zu den weltweiten Auswirkungen des Corona-Virus

Berlin (ots) - Unter dem Motto #JetztMutMachen veranstaltet die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit eine digitale Eventreihe mit ihren weltweit tätigen Projektleitern. Die Auslandsexperten erläutern die Folgen des Corona-Virus für die Menschen vor Ort und diskutieren über die Strategien der Regierungen in ihren Ländern. Die Gespräche werden live auf den Social-Media-Kanälen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit übertragen."Das Corona-Virus stellt die Menschheit vor die größte Herausforderung seit Jahrzehnten. Weltweit reagieren Politik, Wirtschaft und Gesellschaft unterschiedlich auf die Krise. Unsere Auslandsexperten geben dem Zuschauer durch persönliche Eindrücke, fachliche Einschätzungen und interessante Hintergrundinformationen ein Stimmungsbild aus den unterschiedlichen Ländern, von Mexiko über Bulgarien bis Südkorea", sagt Prof. Dr. Karl-Heinz Paqué, Vorstandsvorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.Ort : Facebook und YouTube-Kanal der Friedrich-Naumann-Stiftung für die FreiheitTermineMittwoch, 1. April: Istanbul & Tegucigalpa (Honduras)11:00: Dr. Ronald Meinardus, Regionalbürleiter in der Türkei16:00: Elisabeth Maigler, Projektleiterin Zentralamerika (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama)Donnerstag 2. April: Bangkok10:00: Moritz Kleine-Brockhoff, Regionalbüroleiter Südost- und OstasienFreitag, 3. April: Buenos Aires17:00: Lars-Andre Richter, Projektleiter Region La Plata (Argentinien, Brasilien und Paraguay)Montag, 6. April: Hanoi10:00: Andreas Stoffers, Büroleiter VietnamDienstag, 7. April: Tbilisi10:00: Peter-Andreas Bochmann, Südkaukasus (Georgien, Aserbaidschan, Armenien)Mittwoch, 8. April: Manila10:00: Wolfgang Heinze, Projektleiter PhilippinenDonnerstag, 9. April: Moskau10:00: Julius Freytag-Loringhoven, Projektleiter Russland und ZentralasienDienstag, 14. April: Johannesburg & Neu Delhi10:00: Jules Maaten, Regionalbüroleiter Subsahara-Afrika15:00: Frank Hoffmann, Regionalbüroleiter SüdasienMittwoch, 15 April: Sarajewo & Mexico City10:00: Adnan Huzic, Mitarbeiter im Projektbüro Westbalkan16:00: Siegfried Herzog, Regionalbüroleiter LateinamerikaDonnerstag, 16. April: Jerusalem15:00: Ulrich Wacker, Projektleiter Israel und Palästinensische GebieteFreitag, 17. April: SeoulChristian Taaks, Projektleiter Nord- und SüdkoreaÜber #JetztMutMachenWeltweit zeigen Menschen, dass sie in der Krise zusammenhalten und sich um den anderen kümmern. Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit nutzt die nächsten Tage und Wochen, um Mut zu machen, Denkanstöße zu liefern und Diskussionen anzuregen. Die Friedrich-Naumann-Stiftung gibt der Freiheit eine Stimme, weil Freiheit ohne Zusammenhalt keine ist.Zur Kampagnenseite: https://www.freiheit.org/focus/jetztmutmachen