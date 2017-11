Auch Jette Joops Tochter macht jetzt Schmuck

Hamburg (ots) - Wie ihr Vater Wolfgang gehört auch Jette Joop, 49,zu den Großen der Designerwelt - nun will Jettes Tochter Johanna dieFamilientradition fortführen. Die 21-Jährige hat ihre eigeneSchmucklinie "Jahdo" gegründet. "Johanna hat einen sehr gutenGeschmack, sie ist sehr kreativ", sagt Jette Joop im Interview mitGALA (Ausgabe 48/17, ab morgen im Handel). "Es freut mich, dass sieInteresse hat, das, was ich seit 20 Jahren tue, weiterzumachen."Johanna stammt aus Jette Joops Beziehung mit dem Physiker AlessandroSpitzy.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell