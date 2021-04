JetBlue Vs. Southwest: Welche Aktie kann höher steigen?

Zwei führende Unternehmen in einem wichtigen Industriesektor treten hier gegeneinander an, mit dem Ziel, die Leser entscheiden zu lassen, welches Unternehmen die bessere Investition ist.

In dieser Woche starten wir mit zwei US-amerikanischen Billigfluggesellschaften: JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU) und Southwest Airlines Co. (NYSE:LUV).

Wieder ins Blaue

JetBlue wurde 1998 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Long Island City, New York. Die Fluggesellschaft bietet Flüge in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung