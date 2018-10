JetBlue Airways: So könnte es weitergehen!

Am 26.10.2018 ging die Aktie JetBlue Airways an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 16,28 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Fluggesellschaften".

Wie JetBlue Airways derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über JetBlue Airways wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält JetBlue Airways auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: JetBlue Airways ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Passenger Transportation) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 10,93 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 65 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,82 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der JetBlue Airways-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 19,46 USD mit dem aktuellen Kurs (16,28 USD), ergibt sich eine Abweichung von -16,34 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (18,37 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,38 Prozent), somit erhält die JetBlue Airways-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.