Jesus im Interview: keine Mystik, keine Frömmelei / Im Gespräch mit Buchautor Franz Alt bei SWR4 Rheinland-Pfalz an Fronleichnam

Mainz (ots) - Fronleichnam ist für die Katholiken ein hoherFeiertag, den SWR4 Rheinland-Pfalz zum Anlass nimmt, Buchautor FranzAlt in die Sendung "SWR4 im Gespräch" einzuladen. An Fronleichnam,31. Mai 2018, 9 bis 12 Uhr, präsentiert SWR4-Moderator Lothar Ackvaein fiktives Gespräch unter dem Titel "Der Appell von Jesus an dieWelt", das der Journalist und Umweltaktivist Franz Alt mit Jesusführt.Fragen aktueller BrisanzIm Februar erschien Alts Buch "Der Appell von Jesus an die Welt".Darin stellt er Jesus Fragen von aktueller Brisanz und lässt ihn ausdem Verständnis seiner Bergpredigt heraus antworten. Und es sindklare Ansagen, die dieser heutige Jesus dem Autor macht. KeineMystik, keine Frömmelei, sondern eine unbequeme Auseinandersetzungmit Umwelt, Religion und Ethik - mit den größten Herausforderungen,vor denen die Weltgesellschaft heute steht.Jesus-Interview als HörspielSWR4 hat aus dem Jesus-Interview ein Hörspiel gemacht, das in dreiTeilen gesendet wird. Franz Alt ist live im Studio dabei, um mit denHörerinnen und Hörern über das fiktive Interview zu diskutieren oderFragen zu beantworten. Eine Einladung, sich mit der überliefertenEthik des Jesus von Nazareth auseinanderzusetzen.Das Interview ist in der Reihe "SWR4 im Gespräch" bei SWR4Rheinland-Pfalz an Fronleichnam, 31. Mai 2018, 9 bis 12 Uhr, zuhören.