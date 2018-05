Hamburg (ots) - In der aktuellen Ausgabe der BARBARA, die absofort im Handel erhältlich ist, trifft Barbara SchönebergerModeratorin Jessy Wellmer, um mit ihr über das Oberthema des Hefteszu sprechen - Sport. "Ich sah beim Turnen und bei der Gymnastikimmer aus wie eine Frikadelle", sagt Wellmer. Deshalb spielte sielieber Basketball. "Da konnte ich den kleinen zarten Turnerinnen malordentlich vors Schienbein treten." Wenn sie am Samstagabend dieSportschau moderiert oder Großereignisse wie die Olympischen Spiele,muss sie weniger Körpereinsatz zeigen - Haltung schon. Bei derFußballweltmeisterschaft in Russland wird sie zwar nicht vor Ortsein, aber in einem Studio mit Ex-Profifußballern durchaus auchdarüber sprechen, wie man sich als Sportler zur politischen Lage inRussland verhält.Pressekontakt:Maike PelikanStellv. Leiterin MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbH & Co KGTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.dewww.barbara.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, BARBARA, übermittelt durch news aktuell