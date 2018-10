Jessica Stockmann zieht zurück in ihr Monaco-Traumhaus

Hamburg (ots) - Nur ein Jahr lang hielt es sie gemeinsam mit denbeiden Töchtern in Hamburg, jetzt residiert Jessica Stockmann wiederin ihrem Anwesen mit Blick auf Monaco. "Die meisten meiner Projektesind in Südfrankreich", erläutert die 51-Jährige, die früher alsSchauspielerin und Moderatorin arbeitete, im GALA-Interview (Heft43/2018, ab morgen im Handel). "Ich erwerbe Immobilien, saniere oderrenoviere sie und verkaufe sie wieder." Ein weiterer Grund für denUmzug sei ihre 14-jährige Tochter Nicita: "Sie hat ihre Freunde sehrvermisst. Jetzt geht sie hier wieder zur Schule." Die 19-jährigeNisha studiert weiter in Hamburg.Jessica Stockmann zog ihre Mädchen alleine groß. Nisha ist ihrAdoptivkind aus Indien, damals war Stockmann noch mit TennislegendeMichael Stich verheiratet. Nicita stammt aus einer Beziehung mit demMedien-Unternehmer Florian Haffa. Demnächst wird Jessica Stockmann inder Vox-Reality-Doku "6 Mütter" zu sehen sein.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell