Jessica Stockmann zeigt erstmals ihre Töchter (FOTO)

Hamburg (ots) -Model Jessica Stockmann und ihre Töchter Nisha, 18, und Nicita,13, sprechen diese Woche in GALA (Heft 17/2018, EVT 19.04.2018)erstmals öffentlich über ihr gemeinsames Leben. Jessica Stockmann,51, Ex-Frau von Tennis-Legende Michael Stich, hat Tochter Nisha ausIndien adoptiert. Nicita stammt aus einer Liaison mit demMedien-Unternehmer Florian Haffa.Über die Herausforderung als alleinerziehende Mutter sagt sie inGALA: "Das Schwierigste ist für mich einzuhalten, was ich angedrohthabe. Zum Beispiel: ,Noch einmal - und das Handy ist für drei Tageweg.' Wenn es dann weg ist, denke ich meistens: Morgen ist die Kleinein der Schule, es wäre viel besser, wenn sie ihr Handy hätte, damitich weiß, an welchem Ausgang ich sie abholen soll. Aber das muss ichdann durchhalten."Was die Zukunft ihrer dreisprachig aufgewachsenen Töchter angeht,ist Jessica Stockmann zuversichtlich: "Meine Töchter können in jedemHotel als Nachtportier anfangen", scherzt sie in GALA.