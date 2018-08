Hamburg (ots) - Nach einer einjährigen Auszeit startetSchauspielerin Jessica Schwarz, 41, nun doppelt durch: Im Septemberdreht sie einen ZDF-Krimi, und in ihrer hessischen Heimatstadteröffnete sie gerade mit ihrer Schwester ein zweites Hotel. "Der Mut,Neues zu wagen, liegt bei uns in den Genen", sagt sie im Gespräch mitGALA (Heft 35/2018, ab morgen im Handel). Die letzten Jahre waren fürJessica Schwarz von Verlusten geprägt. Ihr Vater, eine enge Freundinund ihr Agent starben, zudem erlitt sie eine Fehlgeburt. Kraftschöpfe sie heute durch das Vermächtnis ihres Vaters: "Er hat gesagt:'Nicht so viel Trübsal blasen, Mädels! Ihr habt es nicht verdient,traurig zu sein.'"Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell