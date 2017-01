Jerzy Krawczyk zum CEO von Skapiec.pl und Opineo.pl ernannt (FOTO)

Zürich (ots) -Mit Wirkung ab dem 1. Februar 2017 kommt Jerzy Krawczyk (47) alsCEO eines der führenden Preisvergleichsportale Skapiec.pl und einesder führenden Produktbewertungsportale Opineo.pl in Polen zur GrupaOnet-RAS Polska. Franz Kury, bislang kommissarischer CEO beiderUnternehmen, bleibt als Group Director des Bereichs Transactional andClassifieds und als Vorstandsmitglied beider Unternehmen bei derRingier Axel Springer Media AG. Jerzy Krawczyk wird in seinerFunktion direkt an Franz Kury berichten.Bevor Jerzy Krawczy zur Grupa Onet-RAS Polska kam, war er CEO desReiseportals Travelplanet.pl. Davor war er zehn Jahre lang als CEObei der Teta Unit 4 S.A. tätig. (Unternehmenssoftwareentwicklung).Von 1995 bis 2002 war er Manager des Bereichs Finanzen undControlling und anschließend Financial Director bei der JTT ComputerS.A. (FMCG). Seit 2006 gehört Jerzy Krawczyk auch dem Aufsichtsratder VOTUM S.A. an.Franz Kury, Group Director des Bereichs Transactional andClassifieds der Ringier Axel Springer Media AG: "Jerzy Krawczyk istein Fachmann mit umfassender Erfahrung in der Skalierung und Leitungvon Unternehmen unter besonderer Berücksichtigung der Erwartungen vonNutzern und Geschäftspartnern. Er wird Skapiec und Opineo noch weiterentwickeln und die grosse Reichweite von Grupa Onet-RAS Polskaerfolgreich nutzen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm."Über Skapiec.pl und Opineo.plGrupa Onet-RAS Polska hat im Mai 2014 80 % der Anteile von Skapiecund Opineo und im April 2015 die restlichen 20 % von Skapiecübernommen.Skapiec.pl gehört zu den führenden Preisvergleichsportalen inPolen. Das Unternehmen ist seit 2004 tätig und bietet Informationenzu Millionen von Produkten und deren Preisen. Im November 2016 wurdeder Service nach Angaben von Gemius/PBI von 3,3 MillionenInternetnutzern [RU] in Anspruch genommen. Opineo.pl wurde 2006gegründet und gehört zu den führenden Produktbewertungsportalen inPolen. Zusätzlich zu über 10,2 Millionen Kundenbewertungen bietet dasPortal Informationen zu Onlinehändlern und einem breiten Spektrum vonProdukten von über 42.000 Onlineshops und Unternehmen. Nach Angabenvon Gemius/PBI verzeichnete die Website im November 2016 1,05Millionen Besucher [RU].Über die Ringier Axel Springer Media AGDie Ringier Axel Springer Media AG wurde 2010 von der SchweizerRingier AG und der deutschen Axel Springer SE gegründet und bündeltdie Aktivitäten beider Anteilseigner in Mittel- und Osteuropa. DasUnternehmen ist in den Wachstumsmärkten Polen, Ungarn, Serbien undder Slowakei mit einem breiten Medienangebot vertreten, zu dem mehrals 160 digitale und gedruckte Angebote gehören. Der Sitz desUnternehmens ist in Zürich, und es beschäftigt insgesamt rund 3.000Mitarbeiter.Pressekontakt:Alexandra DelvenakiotisGroup Director Communications and Public AffairsDirector Digital Media CampusRingier Axel Springer Media AGTelefon +41 44 267 29 14a.delvenakiotis@ringieraxelspringer.comwww.ringieraxelspringer.comOriginal-Content von: Ringier Axel Springer Media AG, übermittelt durch news aktuell