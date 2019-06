Jersey Oil & Gas: Ist dies wirklich Ihr Geld wert?

Jersey Oil & Gas, ein Unternehmen aus dem Markt "Öl & Gas Exploration & Produktion", notiert aktuell (Stand 21:26 Uhr) mit 58,9 GBP stark im Plus (+1.55 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Jersey Oil & Gas-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 156,04 GBP. Der letzte Schlusskurs (58 GBP) weicht somit -62,83 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (66,69 GBP) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,03 Prozent), somit erhält die Jersey Oil & Gas-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Jersey Oil & Gas-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Jersey Oil & Gas erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -72,71 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um 8,82 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -81,53 Prozent im Branchenvergleich für Jersey Oil & Gas bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,82 Prozent im letzten Jahr. Jersey Oil & Gas lag 81,53 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,4 ist die Aktie von Jersey Oil & Gas auf Basis der heutigen Notierungen 71 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (32,44) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".