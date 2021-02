Jericho ist stolz darauf, den neuesten Bericht des Hydrogen Council zu unterstützen, der die wachsende Rolle von Wasserstoff als saubere Energie hervorhebt

Quelle: IRW Press

TULSA, OK, und VANCOUVER, BC, 19. Februar, 2021 – Jericho Oil Corporation („Jericho“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: JCO; Frankfurt: JLM; OTC: JROOF) freut sich , den am Mittwoch veröffentlichten neuesten Bericht des Hydrogen Council zu unterstützen, in dem die Rolle von Wasserstoff in einer sich rasch und tiefgreifend entkarbonisierenden Welt hervorgehoben wird, einschließlich seiner Kostenwettbewerbsfähigkeit und verschiedener Endanwendungen.

