Jericho Oil gibt Namensänderung in Jericho Energy Ventures bekannt

Quelle: IRW Press

TULSA, OK, und VANCOUVER, BC, 4. März 2021 – Jericho Oil Corporation („Jericho“ oder die „Gesellschaft“) (TSX-V: JCO; FWB: JLM; OTC: JROOF) gibt bekannt, dass sie ihren Namen in Jericho Energy Ventures („JEV“) geändert hat und dass ihre Stammaktien ab der Börseneröffnung am 5. März 2021 unter dem Börsenkürzel JEV an der TSX Venture Exchange gehandelt werden. Die neue ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung