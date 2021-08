Jericho Energy Ventures beteiligt sich im Rahmen eines Auskunftsersuchens am Earthshot-Programm des US-Energieministeriums für den Bereich Wasserstoff

Quelle: IRW Press

Die Teilnahme zielt darauf ab, die bahnbrechende Null-Emission-DCC™-Wasserstoffkessel-Technologie für industrielle und kommerzielle Anwendungen voranzutreiben

Newtown, PA und Vancouver, BC, den 12. August 2021 – Jericho Energy Ventures (TSXV: JEV)(Frankfurt: JLM0)(OTC: JROOF) („Jericho“ oder „JEV“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es im Rahmen eines Auskunftsersuchens (Request for Information) des Earthshot Wasserstoff-Programms des U.S. Department of Energy (DOE) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung