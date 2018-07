Jeremy Hunt wird britischer Außenminister

LONDON (dts Nachrichtenagentur) - Jeremy Hunt wird neuer Außenminister Großbritanniens. Das teilte die Regierung in London am Montagabend mit. Der 51-jährige Konservative war seit 2012 Gesundheitsminister.

Wenige Stunden vor der Benennung hatte der bisherige Außenminister Boris Johnson seinen Rücktritt erklärt. Noch ein paar Stunden früher am Montag hatte bereits Brexit-Minister David Davis ebenfalls das Handtuch geworfen. Erst am Freitag hatte die Regierung von Theresa May eine Einigung im Streit über die Brexit-Strategie des Landes verkündet. Der neue Plan war aber von vielen Brexit-Hardlinern als Abkehr vom EU-Austritt gewertet worden. Demnach will Großbritannien die EU-Regeln weiterhin anwenden und auch in einer "Freihandelszone" mit der Europäischen Union bleiben.

