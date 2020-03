Jerash USIst das alles gewesen, ?

Per 06.03.2020, 17:31 Uhr wird für die Aktie Jerash US am Heimatmarkt NASDAQ CM der Kurs von 6.01 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter".

Unsere Analysten haben Jerash US nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Jerash US wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An einem Tag und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die negative Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Jerash US auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Für Jerash US liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Jerash US-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 9 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (6,05 USD) könnte die Aktie damit um 48,76 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Jerash US-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Jerash US mit einem Wert von 9,92 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 29,92 , womit sich ein Abstand von 67 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.