Jenseits von Shiba Inu: 3 Aktien, die bessere Renditen bringen könnten

Shiba Inu (CRYPTO:SHIB) ist die neueste unglaubliche Sensation in der Welt der Kryptowährungen. Der Token ist im Jahr 2021 um rund 68.500.000 % gestiegen.

So atemberaubend die Entwicklung von Shiba Inu auch war, es ist nicht unvernünftig, sich zu fragen, wie viel Benzin noch im Tank ist und ob andere Investitionen in Zukunft bessere Renditen bringen könnten. Eine Gruppe von Motley-Fool-Mitarbeitern hat drei Aktien identifiziert, die ihrer Meinung nach langfristig eine bessere Performance erzielen können als die weltbeste Kryptowährung. Lies weiter, um zu erfahren, warum sie glauben, dass diese Unternehmen große Gewinne einfahren werden.

Dieser Small-Cap-Werbeanbieter könnte riesige Gewinne einfahren

Keith Noonan (PubMatic): Die digitale Werbung hat die Welt bereits verändert. Sie ist der Treibstoff, der viele der größten Internetplattformen am Laufen hält und ihnen große Gewinne beschert. Für Anfänger, die befürchten, den Trend verpasst zu haben, gibt es eine gute Nachricht: Die digitale Werberevolution hat noch viel Luft nach oben – und es gibt aufregende Akteure in diesem Bereich, die sich noch in einem relativ frühen Wachstumsstadium befinden.

PubMatic (WKN: A2QJL6) ist ein Unternehmen aus dem schnell wachsenden Bereich der programmatischen Werbung. Es bietet eine Plattform, die es seinen Kunden ermöglicht, den Wert von Werbeplatzierungen zu maximieren. Auch wenn es höchst unwahrscheinlich ist, dass das Unternehmen das unglaubliche Wachstum des Shiba-Inu-Token-Kurses im letzten Jahr übertreffen kann, denke ich, dass die Chancen sehr gut stehen, dass der Anzeigenspezialist die marktbeherrschende Kryptowährung in den nächsten fünf Jahren und darüber hinaus übertreffen wird.

Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 1,5 Mrd. US-Dollar ist PubMatic immer noch klein genug, um explosive Multibagger-Renditen zu erzielen, und das Unternehmen ist gut positioniert, um von dem langfristigen Rückenwind zu profitieren, der das Wachstum seiner Branche antreibt. PubMatic hat es geschafft, trotz einiger Herausforderungen in der ersten Hälfte dieses Jahres ein hervorragendes Umsatzwachstum zu erzielen, und das Unternehmen rechnet auch im nächsten Jahr mit einer jährlichen Wachstumsrate von 25 %.

PubMatic ist bereits profitabel und wird mit dem 51,5-Fachen des für dieses Jahr erwarteten Gewinns und weniger als dem 7-Fachen des erwarteten Umsatzes gehandelt. Angesichts des beeindruckenden Wachstums des Unternehmens ist dieses Small-Cap-Unternehmen in einem sonst vielleicht teuren Markt recht günstig und hat das Potenzial, große Gewinne zu erzielen.

Ein besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis für dein Geld

Jason Hall (Jumia Technologies): Ich kann gut verstehen, dass die Anleger bei Shiba Inu eine interessante Risiko-Rendite-Wette sehen. Aber ich glaube, dass Jumia Technologies (WKN: A2PGZM), das afrikanische E-Commerce-Start-up, den Anlegern viel eher zu Wohlstand verhelfen wird. In den letzten Jahren hat das Unternehmen viele Wachstumsschmerzen durchgemacht, um in den elf Ländern, in denen es tätig ist, Fuß zu fassen, und der Kurs der Aktie hat eine ziemliche Achterbahnfahrt hinter sich:

JMIA-DATEN VON Y-CHARTS

Ich denke aber, dass das Management auf dem richtigen Weg ist, indem es sich auf das Fulfillment für Verkäufer, die Lieferung von Lebensmitteln und andere Dienstleistungen konzentriert, für die Jumia die Plattform sein kann, die andere Verkäufer nutzen können, um ihre Produkte zu liefern. Ich glaube auch, dass JumiaPay, die digitale Bezahlplattform, die jetzt in mehreren Ländern genutzt wird, ein großer Gewinner sein könnte, ähnlich wie MercadoLibres Mercado Pago.

Die Zahl der aktiven Nutzerinnen und Nutzer steigt weiterhin leicht an und das Bestellvolumen ist im letzten Quartal um 13 % gestiegen – die höchste Rate seit fünf Jahren. Auch der Bruttogewinn steigt, da die Einnahmequote tendenziell höher ist – ein positives Zeichen dafür, dass die Verkäufer/innen mit Jumias Dienstleistungen zufrieden sind.

Und nun zu den Risiken: Erstens: Jumia ist der erste Anbieter von Größe im afrikanischen E-Commerce. Abgesehen von der fehlenden Infrastruktur steht das Unternehmen vor großen und teuren logistischen Herausforderungen. Daher gibt Jumia viel Geld aus, um ein Unternehmen aufzubauen. In der ersten Hälfte des Jahres 2021 lag der operative Cashflow bei minus 62 Mio. US-Dollar.

Mit über 600 Millionen US-Dollar für den Aufbau hat Jumia die Ressourcen und die Möglichkeit, ein großer Gewinner zu werden. Das Risiko ist sehr hoch, aber ich denke, die Chancen, viel Geld zu verdienen, sind hier besser als bei Shiba Inu.

Der Ausverkauf von Magnite scheint übertrieben

Jamal Carnette (Magnite): Aktien aus dem Bereich der Werbetechnologie (Ad-Tech) wie Magnite (WKN: A2P75A) haben ein wechselhaftes Jahr hinter sich, und das aus gutem Grund. Dank der Verlagerung von Printmedien, Radio und Kabelfernsehen zu digitalen Medien haben Ad-Tech-Aktien langfristig Rückenwind. Die digitalen Medien werden jedoch von einigen wenigen Big-Tech-Giganten wie Facebook und Alphabet dominiert. Diese beiden Unternehmen kontrollieren mehr als die Hälfte des Marktes, während Amazon und Apple in diesem Bereich schnell investieren.

Alphabet und Apple nutzen ihren immensen Marktanteil im Ökosystem auch, um die Werbetechnologien unter Druck zu setzen, indem sie Cookies und Tracking einschränken, um die Privatsphäre der Nutzer/innen zu schützen. Eine zynische Sichtweise ist, dass diese Maßnahmen ihren Anteil am Werbemarkt erhöhen, indem sie die Konkurrenten schädigen und ihr eigenes Werbegeschäft ankurbeln. Besonders bemerkenswert ist, dass Apple nach seinem Datenschutzupdate (und dem darauf folgenden schnellen Wachstum) in die Werbung eingestiegen ist.

Vor diesem Hintergrund stellt Magnite eine interessante Gelegenheit dar. Das Unternehmen ist aus dem Zusammenschluss zweier gleichwertiger Unternehmen im Bereich der digitalen Werbung entstanden: The Rubicon Project und Telaria, ein Spezialist für vernetztes Fernsehen (CTV). Später übernahm das Unternehmen zwei weitere CTV-Unternehmen – SpotX und SpringServe –, um sich vor allem auf dieses Format zu konzentrieren.

Es ist noch zu früh, aber die Verlagerung auf CTV scheint vorhersehbar zu sein, denn die Maßnahmen von Apple und Alphabet zum Schutz der Privatsphäre haben keine bedeutenden Auswirkungen auf diesen wachstumsstarken Bereich. Im kürzlich veröffentlichten Ergebnisbericht für das dritte Quartal machte CTV 38 % des Umsatzes aus (ohne Kosten für die Trafficakquise) und wächst auf Pro-forma(organischer)-Basis um 50 %.

Die Anleger haben Magnite-Aktien ausverkauft, und die Aktien liegen 65 % unter den Höchstständen, die Anfang des Jahres erreicht wurden. Die Anleger reagierten negativ auf den Kommentar des Managements, dass die Nachfrage von Werbetreibenden, die unter Lieferkettenunterbrechungen leiden, nachzulassen scheint. In beiden Fällen scheint der Ausverkauf im Verhältnis zu den langfristigen Chancen von Magnite in der CTV-Werbung extrem.

