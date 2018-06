Hamburg (ots) -Am 13. Juni wird Unternehmer und Verleger Jens de Buhr auf derCEBIT in Hannover als Gast in der Talkrunde "Klardenker live"auftreten. Das Thema: "Digitalisierung nach Plan: Setzt ihrUnternehmen auf die richtige Strategie?" "Klardenker live" ist einTalkshowformat der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, in diesemFall live im Stream von der CEBIT. Weitere Gäste sind PhilippOstermeier, Partner und Head of Strategy, KPMG, Philip Ginthör,langjähriger CEO Sony Music Entertainment, Unternehmer und Investor,Susanne Hahn, Director Lab1886, Daimler sowie Startup-Gründer ConradBloser. Moderiert wird die Show von Tagesschau24-Sprecher MichailPaweletz.Jens de Buhr ist Inhaber des Kommunikationsdienstleisters JDBMEDIA für Content Marketing und PR, Geschäftsführer der DUB.deUnternehmerbörse, Gründer des DUB UNTERNEHMER-Clubs und seit 2013Herausgeber des Business- und Lifestyletitels DUBUNTERNEHMER-Magazin, dem "Leitmedium für digitale Transformation".Außerdem ist de Buhr Mitglied im Advisory Board der US-amerikanischenFirma DocuSign, gegründet vom Internet-Milliardär Keith Krach - sieist auf dem besten Weg, das digitale Business mit rechtswirksamenelektronischen Signaturen zu revolutionieren.Jeder kann sich kostenlos im Livestream anmelden und Fragen an dieExperten stellen. Unter #kpmgklardenker oder #changingfutures könnenFragen und Meinungen schon jetzt die Diskussion anstoßen.Talk "Klardenker Live"Am 13. Juni 2018 von 18:30 h bis 19:30 hIn der CEBIT Halle 27 auf der Expert Stage, Messegelände HannoverAb 15. Juni am Kiosk, im Handelsblatt, in der WirtschaftsWoche undan Flughäfen: DUB UNTERNEHMER-Magazin 3.2018, mit Elon Musk aufdem TitelPressekontakt:DUB UNTERNEHMER-MagazinSchanzenstraße 7020357 HamburgMartin NahrgangTel.: (040) 468832-628E-Mail: nahrgang@jdb.deOriginal-Content von: Deutsche Unternehmerbörse DUB.de GmbH, übermittelt durch news aktuell