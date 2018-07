Brüssel/Köln (ots) -Sperrfrist: 08.07.2018 23:30Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Kurz vor Beginn des NATO-Gipfels hat Generalsekretär JensStoltenberg die Europäer und Amerikaner zur Einigkeit aufgerufen:"Die transatlantische Freundschaft kann nur erhalten bleiben, wenn esden politischen Willen auf beiden Seiten des Atlantiks gibt, dieZusammenarbeit aufrecht zu erhalten." Das erklärte Stoltenberg imInterview mit dem ARD-Studio Brüssel.Das Gipfel-Treffen am kommenden Mittwoch in Brüssel wird vonheftigen Auseinandersetzungen zwischen den Europäern und US-PräsidentTrump begleitet: "Präsident Trump ist eine andere Art von Politiker,er pflegt eine sehr direkte Sprache. Auch gibt es ernsteMeinungsverschiedenheiten beim Iran-Atom-Abkommen, bei derKlimapolitik und beim Handel. Aber Trump hat viele Male öffentlichund in Gesprächen mit mir klargestellt, dass er zur NATO steht",sagte Stoltenberg wörtlich. Im Interview mit dem ARD-Studio Brüsselzeigte er sich zuversichtlich, dass die transatlantische Freundschaftdie Spannungen überstehen würde. Auf die Frage, ob auch das Bündnisals solches überleben würde, antwortete der NATO-Generalsekretär:"Absolut. Wir sind stärker zusammen als getrennt."Gleichzeitig begrüßte Stoltenberg, dass US-Präsident Trump kurznach dem NATO-Gipfel auch den russischen Präsidenten Putin treffenwill: "Dialog ist kein Zeichen der Schwäche, sondern der Stärke. Esist gut, dass US-Präsident Trump Putin nach dem Gipfel trifft. Damitkann er die Botschaften und den NATO-Ansatz gegenüber Russland mitden anderen 28 Alliierten diskutieren, bevor er mit Präsident Putinzusammenkommt."Der NATO Generalsekretär zeigte im ARD-Hörfunk-Interview auchVerständnis für die Forderung Trumps, dass Deutschland mehr Geld fürdie Verteidigung ausgeben müsse. Der US-Präsident hatte dem Nachdruckverliehen, indem er Briefe an eine Reihe von Alliierten schickte,unter anderem an die Bundesregierung: "Es ist nicht unnormal, dasssich die politischen Anführer der NATO gegenseitig Briefe schreiben.Ich selber habe auch schon Briefe geschrieben." Das ThemaLastenteilung sei wichtig, so Stoltenberg: "Die gute Nachricht ist,dass mehr und mehr Alliierte 2% ihrer Wirtschaftsleistung für dieVerteidigung ausgeben. 2014 waren es nur drei, für 2018 haben achtAlliierte dies zugesagt." Auch Deutschland habe seinVerteidigungs-Budget erhöht, stellte Stoltenberg fest. Er erwarteaber, dass die Bundesregierung noch mehr tue.Mit der Bitte um Beachtung der Sperrfrist (Hinweis fürNachrichtenagenturen: keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk 8. Juli 2018, 23.30 Uhr senden)(Auszüge aus dem Interview u.a. bei WDR 5 und NDR Info am Montag,9. Juli 2018).Pressekontakt:WDR Presse und InformationE-Mail: wdrpressedesk@wdr.deTelefon 0221 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell