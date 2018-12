Bonn/Berlin (ots) - Einen Tag vor der Wahl des neuen CDU-Vorsitzesin Hamburg hat Kandidat Jens Spahn selbstbewusst seinenFührungsanspruch deutlich gemacht: "Ich gehe da morgen frohen Mutes,gelassen und zuversichtlich rein. Ich traue mir das zu, ich möchtediese Führung der CDU gerne übernehmen", sagte der CDU-Politiker undBundesgesundheitsminister im Fernsehsender phoenix. Auch nach einermöglichen Niederlage wolle er "in jedem Fall im Team bleiben",versicherte Spahn. "Ich möchte weiterhin den Erfolg der CDU - und imGesamtteam der CDU mitarbeiten, da wo der Parteitag dann auch möchte,dass ich weiterhin mitarbeite." Das gleiche gelte für seine Arbeitals Bundesgesundheitsminister.Zu der öffentlichen Wahlempfehlung von BundestagspräsidentWolfgang Schäuble für Friedrich Merz und der folgenden Positionierungdes Bundeswirtschaftsministers Peter Altmaier für AnnegretKramp-Karrenbauer, sagte Spahn: "Es ist das gute Recht jedesDelegierten, zu sagen, für wen man stimmen will und auch warum. Dasgehört zu solch einem Verfahren dazu." Entscheidend sei allerdings,"dass das in einer Art und Weise passiert, dass wir - egal wer amEnde das Rennen macht - am nächsten Morgen noch genauso geschlossenund gut weitermachen können in der Christlich Demokratischen Union."Am Ende dürfe niemand beschädigt zurückbleiben, so der CDU-Politiker.Die Warnungen des NRW-Ministerpräsidenten Achim Laschet vor einermöglichen Spaltung der CDU wies Spahn zurück: "So wie wir das bisjetzt gemacht haben, sehe ich diese Gefahr nicht." DieRegionalkonferenzen seien ein "fairer Wettbewerb gewesen, bei dem dieunterschiedlichen Personen, Profile und Charaktere deutlich gewordensind, aber gleichzeitig immer auf der gemeinsamen Basis derChristlich Demokratischen Union."Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell