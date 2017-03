Jens Spahn mahnt Wandel im Gesundheitsbereich an

Berlin (ots) -Es geht um den Datenschutz, das Fernbehandlungsverbot, dieDigitale Gesundheitsakte und um die Startup-Branche: Im Gespräch mitdem Geschäftsführer des Berliner Investors Project A, Uwe Horstmann,mahnt der CDU-Politiker Jens Spahn einen Wandel im Gesundheitsbereichan, damit die Potenziale der Digitalisierung für eine höhereLebensqualität genutzt werden können.Der Berliner Investor Project A veröffentlichte heute den erstenTeil seiner Video-Gesprächsreihe mit verschiedenen Vertretern rund umdas Thema digitale Gesundheit. Der VC investiert selbst seit 2016aktiv im Bereich Digital Health und hat u.a. in eine schwedischeTelemedizin-App KRY, den Medizinreise-Anbieter Junomedical und Klara,das "WhatsApp für den Gesundheitsmarkt" investiert.Vollständiges Video: https://youtu.be/WOIfJnZ0OicWeitere Informationen: http://bit.ly/2m3YeStThemen- Digital Health: Deutschland hinkt hinterher- "Datenschutz ist was für Gesunde"- Zusammenspiel zwischen Politik und digitaler Wirtschaft- Willkommenskultur und Arbeitskräftemigration"50-70% der Arztkontakte sind eigentlich nur Abklären,Unsicherheiten checken, Nachfragen haben. Wenn man das onlineabhandeln könnte zur Zufriedenheit aller Beteiligten, könnte man dieWartezimmer viel leerer machen für die, die es wirklich brauchen.Deswegen müssen wir über das Fernbehandlungsverbot nochmal reden."(im Video ab 11:57)"Es sterben weniger Leute an Verkehrsunfällen als an falscheingestellten Medikamenten." (im Video ab 16:08)"Diese Angst vor Transparenz und mehr Vergleichbarkeit: Es wirddann auch leichter erkennbar, wo gute und wo schlechte Medizingemacht wird. Wir haben in Deutschland Hunderttausende Diabetiker,die schlecht eingestellt sind auf Insulin. Das wird man auf einmalmerken" (im Video ab 19:05)Über Jens SpahnJens Spahn ist Parlamentarischer Staatssekretär beimBundesminister der Finanzen. Zuvor war er im Ausschuss für Gesundheitund ist Experte auf dem Gebiet der Gesundheitspolitik.Pressekontakt:Konstanze PflügerE-Mail: konstanze.pflueger@project-a.comTelefon: 030 340 606 321https://www.project-a.com/deOriginal-Content von: Project A Services GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell