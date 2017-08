Jens Spahn beteiligt sich an Steuererklärungs-Firma Pareton

Hamburg (ots) - Der CDU-Politiker Jens Spahn (37),Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, ist beimJungunternehmen Pareton GmbH eingestiegen. Das berichtet dasWirtschaftsmagazin BILANZ in seiner am Freitag in der WELT und amSonnabend im Einzelhandel erscheinenden Ausgabe. Die Pareton GmbH,2014 vom früheren Allianz-Angestellten Matthias Raisch gegründet,entwickelt und vertreibt die Anwendung Taxbutler, die ihren Nutzernlaut Raisch "die günstigste und bequemste SteuererklärungDeutschlands" ermöglicht: Taxbutler-Kunden müssten nur diewichtigsten Unterlagen mit ihren Telefonen abfotografieren undhochladen, den Rest erledige sein Programm.Pressekontakt:Redaktion BILANZTel.: 040 347 23447Original-Content von: BILANZ, übermittelt durch news aktuell